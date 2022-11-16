شركة الياه سات لتشغيل الأقمار الصناعية تتجه لإقرار اتفاقيات بقيمة 909 ملايين درهم

قالت شركة “الياه سات” إنَّ مجلس إدارتها سيجتمع بنهاية الشهر المقبل لإقرار اتفاقيات بـ909 ملايين درهم (248 مليون دولار)، وقالت الشركة المدرجة في بورصة أبوظبي، في بيان يوم الأربعاء، إنَّ المجلس سيجتمع في 21 نوفمبر “للنظر والموافقة على إبرام اتفاقية الخدمات المدارة لحكومة الإمارات”.

استثمارات شركة الياه سات

تتطلّع مشغلة الأقمار الصناعية “الياه سات”، التي يسيطر عليها صندوق أبوظبي السيادي “شركة مبادلة للاستثمار”، إلى النمو عضوياً عبر عمليات الاستحواذ على مدى السنوات القليلة المقبلة.

جمعت “مبادلة” العام الماضي 731 مليون دولار من الطرح العام الأولي لشركة “الياه سات”. تقدّم الشركة خدمات الأقمار الصناعية في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا وأستراليا، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

أعلنت الشركة عن تكبّدها خسائر بالربع الثالث قدرها 10 ملايين دولار. وقالت إنَّها حققت في إيراداتها نمواً بنسبة 16%، كما أنَّها في طريقها لزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 2% على الأقل سنوياً.

“الياه سات” لديها عقود متراكمة بقيمة ملياري دولار، فضلاً عن سيولة وودائع قصيرة الأجل بقيمة 631 مليون دولار.

زاد إجمالي السيولة المتاحة لدى الشركة بمقدار 174 مليون دولار هذا العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى تلقي مدفوعات مسبقة من الحكومة خلال الربع الثالث، وفق تصريحات سابقة لأندرو كول، المدير المالي للشركة.