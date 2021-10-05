نقل وملاحة

شركة النقل الفرنسية CMA CGM تطلق خدمة جديدة لربط شمال اليونان ومصر وجنوب تركيا

تبدأ من اليوم 5 أكتوبر الجاري من ميناء سالونيك، ثاني أكبر ميناء للحاويات في اليونان.
السيد فؤاد 2:14 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 2:14 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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أعلنت شركة النقل الفرنسية CMA CGM عن إطلاق خدمتها الأسبوعية ضمن الخدمات البحرية القصيرة، والتي بموجبها ستربط شمال اليونان بمصر وجنوب تركيا.

وأكدت الشركة أن الخدمة الجديدة تحمل مسمى ”  GETEX – اليونان مصر تركيا إكسبريس ”  ومن المقرر أن تبدأ منذ اليوم 5 أكتوبر 2021 من ميناء سالونيك، ثاني أكبر ميناء للحاويات في اليونان.

ومن المقرر أن يكون الدوران الكامل للخدمة الجديدة لتضم عدة موانئ وهي سالونيك – دمياط – الإسكندرية الدخيلة – مرسين – سالونيك وسيكون تردد الخدمة عشرة أيام.

سينشر خط الحاويات الذي يتخذ من مرسيليا مقراً له سفينة واحدة بسعة اسمية تبلغ 850 TEU.

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وعلق الخط الملاحي العالمي -CGM CMA قائلاً: “يهدف هذا الخيار المستدام والأفضل في فئته إلى تعزيز ربطها منطقة شمال ووسط اليونان وأوروبا الشرقية إلى مصر وجنوب تركيا والاتصال المباشر والسريع بين جنوب تركيا واليونان مع بوابة إلى دول أوروبا الشرقية.

وأشارت الشركة الفرنسية إلى أن وقت عبور المحيط من ثيسالونيكي باليونان إلى دمياط سيكون يومين، وإلى مرسين التركي خمسة أيام ، بينما ستكون هناك حاجة لثلاثة أيام من مرسين إلى سالونيك اليوناني.

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وكانت قد قررت مجموعة CMA CGM الفرنسية، رابع خط ملاحي على مستوى العالم لنقل الحاويات، في سبتمبر الماضي وقف أية زيادات في أسعار النوالين، والإبقاء على الأسعار عن المستويات الراهنة، وذلك كخطوة لمساعدة عملاء الشركة في تحمل نفقات النقل، والتوسع في التعاقدات طويلة المدى.

وأعلنت الشركة، في بيان لها للمستوردين والمصدرين وأصحاب البضائع حول العالم، أنه سيتم العمل بالنوالين المعمول بها حاليًّا، وذلك حتى العام المقبل 2022.

يأتي ذلك على خلفية قيام الخط الملاحي الفرنسي بتفعيل زيادات خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة على مختلف الخطوط، خاصة الخدمات التي تنطلق من آسيا إلى أوروبا، ومن آسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأضافت المجموعة الفرنسية أن بداية عام 2021 شهدت ارتفاعًا لأسعار الشحن الفوري لشحن الحاويات بسبب ازدحام الموانئ واختلال التوازن الكبير بين الطلب والقدرة الفعالة للنقل البحري للحاويات.

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بقلم السيد فؤاد

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