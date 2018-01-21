شركة النصر للتعدين تحصل على جائزة دولية فى الجودة

المال ـ خاص:







حصلت شركة النصر للتعدين إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية (وزارة قطاع الأعمال العام) على جائزة نادى قادة التجارة العالمية Global Trade Leaders’ Club فى الجودة لعام 2017.







وقال الدكتور مدحت نافع العضو المنتدب للشركة القابضة المعدنية إن قرار لجنة تحكيم الجائزة يستند إلى معلومات حول منتجات الشركات المرشحة يتم جمعها من 7500 عضو بالنادى من أصحاب وروّاد الأعمال المنتمين إلى 90 دولة حول العالم.







يتم استلام الجائزة فى حفل توزيع يقام بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 12 مارس المقبل، وعلى هامش حفل توزيع الجوائز تقوم الشركات الفائزة بالتواصل مع عملائها المحتملين وعرض منتجاتها على جمهور الحاضرين من مختلف دول العالم.

