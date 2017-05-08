شركة المياه : الخدمة ستضعف 12 ساعة في 6 اكتوبر والشيخ زايد

المال - خاصأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وقوع كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1800مم أحد خطى التغذية الرئيسية لمحطة مياه الشيخ زايد، مما أدى الى توقف ضخ المياه فى هذا الخط لمحطة تنقية المياه بالشيخ زايد .وقال حنفى محمد حنفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن الكسر المفاجئ سيؤدي إلى ضعف

المال – خاص



أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وقوع كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1800مم أحد خطى التغذية الرئيسية لمحطة مياه الشيخ زايد، مما أدى الى توقف ضخ المياه فى هذا الخط لمحطة تنقية المياه بالشيخ زايد .



وقال حنفى محمد حنفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن الكسر المفاجئ سيؤدي إلى ضعف المياه عن مناطق الحى الثامن حتى الثانى عشر بالمنطقة الصناعية والتوسعات الشمالية بمدينة 6 اكتوبر، ومناطق الحى السابع عشر والربوه الجديده ورويال ميدوز بمدينة الشيخ زايد، اعتباراً من الساعه السادسة مساء اليوم الاثنين الموافق 8/5/2017 ولمدة 12 ساعة تنتهى السادسة صباح اليوم التالى الثلاثاء الموافق 9/5/2017.