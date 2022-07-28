شركة المملكة القابضة تضخ 300 مليون دولار في مجموعة «فينكس للتأمين»

ضخّت شركة المملكة القابضة السعودية استثمارات قدرها 1.1 مليار ريال (300 مليون دولار) في مجموعة “فينكس” (Phoenix Group)، إحدى أكبر شركات التأمين و الادخار والتقاعد في المملكة المتحدة، وفق إفصاح اليوم للسوق المالية السعودية (تداول).

استثمارات المملكة القابضة

هذا الاستثمار هو الثاني خلال أسبوع لـ”المملكة القابضة” في شركةٍ تعمل بالنشاط نفسه تقريبا وبالسوق عينها، حيث استثمرت الشركة السعودية مؤخرا أكثر من مليار ريال في شركة “إم آند جي” (M&G) البريطانية التي تُعَدّ إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا، و يمثل استثمار “المملكة القابضة” في “فينكس” جزءا من البرنامج الاستثماري الذي أعلنت عنه الشركة في يونيو، بقيمة 12.8 مليار ريال، والذي تتنوّع استثماراته لتشمل الاتصالات، والتمويل البديل، وخدمات التنقل، والطاقة، والوسائط الرقمية والترفيه، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والتأمين وإدارة الأصول، والسلع، وصناديق الاستثمار.

وفي إفصاح لسوق الأسهم السعودية، قالت الشركة التي تدير أصولاً تزيد على 50 مليار ريال في 18 قطاعاً إنَّ هذا الاستثمار يزيد التنوع في قطاعات جديدة وواعدة.

وتأسست “فينكس” عام 1782، وهي أكبر شركة للادخار والتقاعد، وإحدى أكبر شركات التأمين في المملكة المتحدة، حيث تخدم أكثر من مليون عميل مع أكثر من 310 مليارات جنيه إستراليني تحت الإدارة.