شركة المعمورة للتعمير تطرح استغلال 3 شواطئ ومنطقة لإنشاء معرض للتسوق

طرحت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى الشركات التابعة للقابضة للسياحة، عددا من المشروعات الخاصة بها ليتم استغلالها في نطاق منطقة المعمورة الشاطئ ” شرق الإسكندرية”، ضمن خطة الشركة لاستغلال أصولها .

وحسب منشور صادر عن الشركة، اطلعت عليه ” المال ” فقد تضمنت تلك المشروعات استغلال الشاطئ العام بمنطقة المعمورة الشاطئ، وذلك على الشركات الخمتخصصة في ادارة المنشأت السياحية، كما تم طرح الشاطئ المميز والمعروف بـ” المعمورة جويل ” ، والشاطئ المميز المعمورة ” ب ” .

كما طرحت الشركة مساحة تصل إلى 3700 متر مربع، بعرض إقامة معرض للتسوق البحري والملاهي.

كما تم طرح عدد من المنشآت والوحدات الادارية والتجارية لمدة 5 سنوات، من أهمها مسطح 65 متر مربع بالسوق التجاري لإنشاء مخبز افرنجي، بالاضافة الى محل بالجناح الشرقي بالسوق التجاري، وقطعة أرض قبلي الجناج الشرقي، وقرابة 10 محلات بالمنطقة لمدة 10 سنوات.

ومن المقرر أن تعقد المزايدة بالتعاون مع بنك القاهرة ” القائم بأعمال التسويق لمشروعات الشركة ” يوم 22 مارس المقبل.

وكانت قد بدأت الشركة العام الماضي في تطوير منطقة شاطئ المعمورة، والمُقسم على 3 قطاعات« أ، ب ، ج»، بهدف إعادة تلك الشواطئ إلى سابق عهدها قديما من خلال طراز المقاعد و«الشازلونج الخشبى».

وكان قد كشف اللواء حمدى أحمد، العضو المنتدب لشركة المعمورة للتنمية السياحية أنه تم وضع خطة لإعادة منطقة المعمورة الشاطئ بالإسكندرية، والتى تقع على 233 فدانا، وتعتبر مدينة متكاملة الخدمات.

كما تقوم الشركة بانشاء مشروع« لافى » بالتعاون مع شركة الأمير للاستثمار العقارى وهو مشروع سكنى تجاري يقع فى مدخل المعمورة على مساحة 3000 متر، وعبارة عن مول تجارى يعلوه الوحدات السكنية، ويتكون المشروع من 170 وحدة سكنية و20 محل تجارى.

كما انتهت الشركة من تنفيذ مشروع «ريفيه» بالمشاركة مع إحدى شركات القطاع الخاص العاملة فى الاستثمار العقارى، والذي يتضمن 170 وحدة سكنية و20 محلا أيضًا.