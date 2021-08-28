«شركة المعمورة» تطرح استغلال نشاط الدعاية والإعلان بشوارع المعمورة الشاطئ

تستعد شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية “التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق” إلى زيادة إيراداتها من خلال استغلال المساحات بمدينة المعمورة الشاطئ إعلانيا أمام شركات الدعاية والإعلان.

وأكدت الشركة في مناقصتها طرحتها على الشركات المتخصصة على أن استحداث نشاط الدعاية والاعلان بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة المعمورة الشاطئ، والتي تديرها الشركة.

كما طرحت الشركة عددا من المواقع بمنطقة المعمورة الشاطئ في الأنشطة التجارية المختلفة، ومنها طرح الإنتفاع بالجراج المكشوف بمنطقة المعمورة بحري الملاخي بمسطح 2700 متر مربقع ، بالاضافة الى استغلال مسطح بمساحة 465 متر مربع لمزاولة نشاط مطعم ، ومسطح آخر لنفس النشاط على مساحة 200 متر مربع.

يذكر أن شركة المعمورة للإسكان والسياحة هى واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما .

وتقوم الشركة بأعمال تقسيم الأراضى وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة لها والتصرف فيها بالبيع، كما تقوم بتأجير واستثمار الأراضى الزراعية لكافة الأغراض.

وفي نفس السياق كانت قد طرحت هيئة ميناء الإسكندرية عن فتح الباب أمام شركات الدعاية والإعلان لاستغلال بعض المساحات بها إعلانيا.

وكشف مصدر مسئول بالهيئة أن ذلك يأتي بهدف زيادة إيرادات الهيئة خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى الهيئة تنوي منح ترخيص الإعلان داخل مينائي الإسكندرية و الدخيلة للشركات التي ترغب في وضع الإعلانات الخاصة بها داخل المينائين، وذلك بين الشركات ذات الكفاءة الفنية و الملاءة المالية و حسن السمعة.

وتم ترسية هذا النشاط على بعض الشركات العاملة في نشاط الدعاية والاعلان، والتي أخطرت كافة الشركات المتعاملة مع الميناء بوضع إعلانها سواء بالمواقع المختلفة بالميناء أو الشوارع الداخلية بالميناء، وكذا أسوار الميناء المختلفة، بالاضافة إلى الموقع الالكتروني الخاص بالميناء.

ولا تعد هيئة الميناء أول الجهات التي تقوم بهذا النشاط في مجال النقل ، فقد قامت هيئة النقل العام بالإسكندرية بطرح مزايدة بين الشركات المتخصصة لاستغلال محطات الترام الخاصة بها ، والوحدات المتحركة في هذا الشأن، وذلك لأكثر من 3 مرات، إلا انه لم تيقدم أحد لتلك المزايدات رغم شراء كراسات الشروط من بعض تلك الشركات.

وفي نفس السياق طرحت شركة أم أو تي للاستثمار والمشروعات، والتابعة لوزارة النقل من طرح مزايدة بنظام المظاريف المغلقة للترخيص بحق الإنتفاع لكافة المساحات الإعلانية داخل محطات خطوط مترو الأنفاق بما في ذلك القطارات العاملة بتلك الخطوط.