شركة المراعي السعودية تستثمر 1.2 مليار ريال في مرافق إنتاج أمهات الدواجن

أعلنت شركة المراعي السعودية، اليوم الاثنين، استثمار 1.2 مليار ريال في محافظة سكاكا في منطقة الجوف بهدف تطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن.

وفق قناة العربية، قال رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير إن الاستثمارات تشمل تطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن، بهدف تعزيز التكامل الرأسي لإمدادات الدواجن، وستوفر 720 فرصة عمل جديدة.

وأشار إلى أنَّ مرافق إنتاج الدواجن المزمع إنشاؤها من خلال هذه الاستثمارات في منطقة الجوف هي واحدة من عدة مرافق سيتم توزيعها في عدد من مناطق المملكة .

يذكر أن شركة المراعي كانت أطلقت منذ أيام استثمارا مماثلا في منطقة حائل بقيمة 4.5 مليار ريال للتوسع في إنتاج الدواجن، وهذا يأتي ضمن خطة استثمارية لهذا القطاع الحيوي كان قد أعلن عنها في مايو 2021 تقدر بمبلغ 6.6 مليار ريال لتطوير إنتاج الدواجن.