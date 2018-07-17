شركة المترو تحيل سائقا للتحقيق لاصطحابه طفلا في كابية القطار

المال - خاصأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق؛ أن ما تم نشره وتداوله عبر العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن فيديو لأحد قائدى القطارات بالخط الثانى لمترو الانفاق، يصطحب طفلا داخل كابينة القيادة، مخالف للقواعد والتعليمات والسلامة المهنية، موضحة أنه فور ع



المال – خاص

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق؛ أن ما تم نشره وتداوله عبر العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن فيديو لأحد قائدى القطارات بالخط الثانى لمترو الانفاق، يصطحب طفلا داخل كابينة القيادة، مخالف للقواعد والتعليمات والسلامة المهنية، موضحة أنه فور علم شركة المترو بتلك الواقعة قامت بالتحقيق فيها.

وقال بيان صادر عن الشركة إن المهندس على الفضالى، رئيس شركة المترو، أصدر قرارا بإيقاف قائد القطار عن العمل وتحويله للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بالإضافة لإصدار منشور عاجل وتوزيعه على جميع قائدى القطارات ووضعه بملاحظة السائقين، ويتضمن تعليمات تذكيرية بمنع اصطحاب أي مرافقين أو أطفال داخل الكابينة خلال قيادة القطار، مشدداً على أن الشركة لن تتوانى في محاسبة أي مقصر في حق المواطنين وأنها تعالج وتتصدى باستمرار وبحرص شديد لمثل هذه الأمور بصفة عاجلة وفورية.

