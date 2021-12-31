نقل وملاحة

شركة المترو تجتاز مراجعات الحصول علي شهادات الأيزو

تفاصيل حصول الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق على شهادة الأيزو
مدحت إسماعيل 7:29 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21 7:29 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتازت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مراجعات المنح للحصول علي شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة وشهادة الأيزو 45001 للسلامة والصحة المهنية لمركزي تدريب العاملين بسرايا القبة وشبرا الخيمة وذلك للخطين الأول والثاني من خلال الشركة الأمريكية”Otabu Global Services Private Limited”.


يأتى ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالتحسين المستمر والمستدام لبيئة العمل و الارتقاء بمستوى الجودة لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 2-4-2022

وجدير بالذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو سبق و حصلت العام السابق علي شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة بالتحكم المركزي للشركة.
وتقوم الشركة بشكل مستمر بناء على توجيهات وزير النقل بالارتقاء بمستوي الصيانة بالشركة وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والقيام بإجراء المراجعات اللازمة للحصول علي شهادات الأيزو 9001 و45001 لورشتي صيانة الوحدات المتحركه للخطين الأول ثاني ” طرة البلد وشبرا الخيمة ” وذلك خلال الشهر المقبل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

صحفي إقتصادي – رئيس قسم النقل في جريدة المال وعضو نقابة الصحفيين المصريين.

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة زيادة تكاليف الطاقة

مصطفى الجُدي 8:38 م, الخميس, 7 أبريل 22

ميناء دمياط يستقبل السفينة «LA SEINE» لتحميل 68 ألف طن من الغاز المسال

محمود محسن 8:28 م, الخميس, 7 أبريل 22

الماشية الحية والقمح والفول أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

محمود محسن 7:43 م, الخميس, 7 أبريل 22

وزير النقل: إنشاء 10 كباري على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي بتكلفة 2 مليار جنيه

محمود محسن 6:01 م, الخميس, 7 أبريل 22

12 شركة ترغب فى مشاركة السكة الحديد فى إدارة وتشغيل 1512 عربة

مدحت إسماعيل 11:02 ص, الخميس, 7 أبريل 22

«مقاولي النقل البري» يرفعون تسعيرة شـحن النوالين 15%

المال - خاص 10:22 ص, الخميس, 7 أبريل 22