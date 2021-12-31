شركة المترو تجتاز مراجعات الحصول علي شهادات الأيزو

اجتازت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مراجعات المنح للحصول علي شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة وشهادة الأيزو 45001 للسلامة والصحة المهنية لمركزي تدريب العاملين بسرايا القبة وشبرا الخيمة وذلك للخطين الأول والثاني من خلال الشركة الأمريكية”Otabu Global Services Private Limited”.



يأتى ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالتحسين المستمر والمستدام لبيئة العمل و الارتقاء بمستوى الجودة لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وجدير بالذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو سبق و حصلت العام السابق علي شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة بالتحكم المركزي للشركة.

وتقوم الشركة بشكل مستمر بناء على توجيهات وزير النقل بالارتقاء بمستوي الصيانة بالشركة وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والقيام بإجراء المراجعات اللازمة للحصول علي شهادات الأيزو 9001 و45001 لورشتي صيانة الوحدات المتحركه للخطين الأول ثاني ” طرة البلد وشبرا الخيمة ” وذلك خلال الشهر المقبل.