شركة القناة للرباط وأنوار السفن تحصل على درع ووسام التميز في الجودة



تم تكريم شركة القناة للرباط وأنوار السفن ومنح الشركة درع ووسام التميز في الجودة، بحضور نخبة من علماء و أساتذة الجودة وتحت رعاية أكاديمية الجودة للحياة وذلك في احتفاليةِِ كبيرةِِ بمناسبةِ اليومِ العالمى للجودة.

وأرجع طارق الجرايحى، رئيس مجلس إدارة الشركة، الجائزه إلى الجِهد والعمل في تطوير أداء الشركة، وزيادة رضاء العملاء، وبما يتوافق مع تطبيق مبادئ الجودة الشاملة للارتقاء بالصورة التي تليق بمكانة الشركة كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات البحرية.

وأكد أن دعم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واالمهندس عادل شبراوى مدير إدارة الشركات للدعم المتواصل لجهود الشركة نحو التطوير و التحسين.

وحول الخطه الإستثماريه العام المالى 2021 ,أكد الجرايحى زيادة رأسمال الشركة إلى 250 مليون جنيه ليتناسب مع حجم أعمالها، حيث يجري التعاقد مع شركة الإنشاءات البحريه لبناء لنش طراز بيلوت بطول 17 متر بتكلفه 20 مليون جنيه لخدمة السفن العابرة للقناة وتوصيل الأطقم البحرية.

وتعد شركة القناه للرباط أحد أهم شركات هيئة قناة السويس حيث يتلخص نشاطها فى خدمة السفن العابره لقناة السويس.