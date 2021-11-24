نقل وملاحة

شركة القناة للرباط وأنوار السفن تحصل على درع ووسام التميز في الجودة

وذلك في احتفاليةِِ كبيرةِِ بمناسبةِ اليومِ العالمى للجودة
أماني العزازي 8:44 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 8:44 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك


تم تكريم شركة القناة للرباط وأنوار السفن ومنح الشركة درع ووسام التميز في الجودة، بحضور نخبة من علماء و أساتذة الجودة وتحت رعاية أكاديمية الجودة للحياة وذلك في احتفاليةِِ كبيرةِِ بمناسبةِ اليومِ العالمى للجودة.

وأرجع طارق الجرايحى، رئيس مجلس إدارة الشركة، الجائزه إلى الجِهد والعمل في تطوير أداء الشركة، وزيادة رضاء العملاء، وبما يتوافق مع تطبيق مبادئ الجودة الشاملة للارتقاء بالصورة التي تليق بمكانة الشركة كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات البحرية.

اقرأ أيضا  «دمياط» يطرح محطتين لتداول البضائع الصب الجاف صديق البيئة

وأكد أن دعم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واالمهندس عادل شبراوى مدير إدارة الشركات للدعم المتواصل لجهود الشركة نحو التطوير و التحسين.

وحول الخطه الإستثماريه  العام المالى 2021 ,أكد  الجرايحى زيادة رأسمال الشركة إلى 250 مليون جنيه ليتناسب مع حجم أعمالها، حيث يجري التعاقد مع شركة الإنشاءات البحريه لبناء لنش طراز بيلوت بطول 17 متر بتكلفه 20 مليون جنيه لخدمة السفن العابرة للقناة وتوصيل الأطقم البحرية.

اقرأ أيضا  تعرف على التعديل الجديد لمواعيد قطارات السكة الحديد

وتعد شركة القناه للرباط أحد أهم شركات هيئة قناة السويس حيث يتلخص نشاطها فى خدمة السفن العابره لقناة السويس.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

«نقل البرلمان» : الدولة تتحول للنقل النظيف والذكي ضمن إستراتيجيات الجمهورية الجديدة

ياسمين فواز 5:24 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

الغرف التجارية يوقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر لتمويل المشروعات متناهية الصغر

مدحت إسماعيل 4:35 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

قناة السويس: توفير التسهيلات اللازمة لإنجاح مشروع استزراع الأسماك مع شركة Sterner النرويجية

نادية سلام 2:27 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

موانئ البحر الأحمر تشهد تراكي 9 سفن اليوم

نادية سلام 1:44 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

«مصر للطيران» تستعرض دورها في دعم الصادرات المصرية

دعاء محمود 12:15 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

«النقل» تسعى لتنفيذ خارطة طريق لنشاط «النهرى» عبر دراسة شاملة

المال - خاص 10:34 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21