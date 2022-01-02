طاقة

شركة القناة : الكهرباء لم تنقطع على شرم الشيخ وتم فصلها يدوياً حماية للأرواح والممتلكات

كشف مهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء إن التيار الكهربائي لم ينقطع على شرم الشيخ وتم فصله يدوياً حماية للأرواح والممتلكات. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على…

المال - خاص 11:00 م, الأحد, 2 يناير 22 11:00 م, الأحد, 2 يناير 22

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كشف مهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء إن التيار الكهربائي لم ينقطع على شرم الشيخ وتم فصله يدوياً حماية للأرواح والممتلكات.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وتحدث عن التضررات التي طالت بعض مدن محافظة البحر الاحمر جراء موجة الامطار الغزيرة التي هطلت بالامس عليها قائلاً : ” بالأمس هطلت أمطار غزيرة جداً وأدت لسيول كبيرة في محافظة البحر الاحمر وجنوب سيناء لاول مرة نراها بهذا الشكل لاسيما شرم الشيخ”.

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تابع قائلاً :” أطمئن الجميع فصل الكهرباء تم يدوياً لحماية الأرواح والممتلكات بسبب تتدفق المياه الغزير الذي طال الشوارع والمحال التجارية والقرى السياحية ولوحات الكهرباء وبالتالي كان لازم نأمن الناس وتتم نزح المياه تجنباً للحوادث”.


ونفى أن يكون قطع الكهرباء قد شمل مدينة شرم الشيخ بالكامل لكن في بعض المناطق فقط بشكل جزئي لتأمين الناس من المخاطر المحتملة”.

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وقال: “الحمد لله عادت الامور لطبيعتها في شرم الشيخ بعد ثلاث ساعات فقط من سقوط الأمطار وعادت الكهرباء لتلك المناطق”.


وكشف أن المناطق التي لم يتمكن فيها من إعادة الكهرباء بسبب تدفق السيول تم الدفع فيها بعربات توليد كهرباء “ديزل” بما يبلغ 13 سيارة قائلاً : شرم الشيخ كلها منورة ويتم تغذيتها من الشبكة مباشرة الآن.

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بقلم المال - خاص

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