شركة القاهرة تعلن قطع المياه عن هذه المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه بعدة مناطق بدءًا من الثامنة صباح الإثنين 14/8/2017 إلى الثانية عشرة ظهر اليوم نفسه.

وتنقطع المياه بحسب بيان الشركة عن مناطق جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات – امتداد رمسيس 1 ، 2 ، 3 – مقر وزارة المالية – تعاونيات الجبل الأخضر – معسكرات الأمن المركزى أحمد شوقى وشريف السباعى وضباط الصف – نادى الشرطة – فندق الماسة – أرض المعارض – استاد القاهرة – قاعة المؤتمرات – الحى السادس – مستشفى حميات العباسية)، وضعفها بالحى السابع، ومدينة التوفيق.

وأرجعت قطع المياه عن هذه المناطق إلى قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى باستكمال أعمال لحامات خط المياه قطر 800 مم بشارع إسماعيل الفنجرى أمام استاد القاهرة.



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.