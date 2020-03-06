شركة العال الإسرائيلية تلغي رحلات طيران لـ 3 دول خوفا من «كورونا»

قررت شركة “العال” الإسرائيلية إلغاء رحلات طيران إلى أمريكا وألمانيا وأسبانيا، تخوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لـسبوتنيك”، فقد أفادت القناة العبرية الـ”12″، اليوم الجمعة، بأن شركة الطيران الإسرائيلية “العال” أوقفت الكثير من الرحلات الجوية إلى عدة دول من بينها أمريكا وإسبانيا وألمانيا، بعد نشر تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الإسرائيلية، بتفضيل عدم السفر إلى الخارج.

واوضحت القناة العبرية أن الشركة الإسرائيلية ألغت رحلة طيرانها إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بسبب قلة الحجوزات، وألغت رحلات أخرى إلى كل من لارنكا بقبرص وبرشلونة الإسبانية وبرلين الألمانية وزيوريخ السويسرية.

ونوهت القناة إلى أن “العال” ألغت، أمس الخميس، رحلات إلى كل من مدن لندن وفرانكفورت وفيينا.

وسبق أن قررت شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” إلغاء جميع الرحلات الجوية الإسرائيلية بسبب قيود الفيروسات وخوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران الألمانية، أمس الخميس، إنها ستلغي جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل، حتى 28 مارس، بعد أن منعت الدولة العبرية دخول جميع الوافدين غير المقيمين تقريبا من خمس دول أوروبية بما فيها ألمانيا.

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وقالت المجموعة في بيان إنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب وإيلات من قبل لوفتهانزا والشركات التابعة للخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، من الأحد 8 مارس، وحتى نهاية الجدول الزمني الشتوي في 28 مارس، بينما سيتم إيقاف بعض الرحلات يومي الجمعة والسبت، “لأسباب تشغيلية”.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وجوب دخول جميع المواطنين العائدين إلى البلاد من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والنمسا وسويسرا ودول أخرى إلى حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما، وقررت منع دخول المواطنين الأجانب إلى إسرائيل.

وتفرض وزارة الصحة الحجر الصحي المنزلي على جميع العائدين من إيطاليا والصين وغيرها، وذلك بعد أن ارتفع عدد الإسرائيليين إلى 17 غالبيتهم عادوا أو كانوا على اتصال مع عائدين من إيطاليا.