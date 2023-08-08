شركة العاصمة الإدارية تحقق 16.1 مليار جنيه صافى ربح عن عام 2022

اجتمعت الجمعية العمومية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الثلاثاء الموافق 8/8/2023 بمقر الشركة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأسفر الاجتماع عن اعتماد وإقرار القوائم المالية متضمنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن عام 2022، والتي حققت إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة 19.8 مليار جنيه، والتي تماثل 100% من رأس المال المصدر للشركة تقريبًا.

وحسب بيان صادر من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب عن عام 2022 إجمالي مبلغ 16.1 مليار جنيه.

سداد الضرائب

وبلغت قيمة الضرائب عن عام 2022 مبلغ 3.7 مليار جنيه، مقابل مبلغ 657 مليون جنيه عن عام 2021، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي بلغت 1.4 مليار جنيه، وضريبة توزيعات الأرباح بقيمة 340 مليون جنيه، ليكون بذلك إجمالي ما تم سداده من ضرائب 5.5 مليار جنيه.

نصيب السهم فى الأرباح

كما بلغ نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2022 مبلغ 78.7 جنيه، مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2022 لتكون 255 مليار جنيه، بدلًا من 104 مليارات عن العام المالي السابق.

إنهاء مرافق المرحلة الأولى

وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أنه إضافة لما سبق فإن الشركة قاربت على الانتهاء من مرافق جميع أراضي المرحلة الأولى بالتزامن مع الحملات الترويجية والتسويقية للعاصمة داخل وخارج مصر، مما سينتج زيادة مبيعات الشركة خلال الفترة المقبلة، دون تحمل مزيد من التكاليف.

تيسيرات مهمة للمطورين

وفي السياق نفسه فقد أقرّ مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عددًا من التيسيرات المهمة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة تتعلق بتيسيرات في السداد ومدّ مُدد التنفيذ.

جاء ذلك انطلاقًا من رؤية مجلس الإدارة في التيسير على المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، ارتباطًا بالأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من نسب تضخم مرتفعة أثّرت بشكل مباشر على مستلزمات البناء وتكاليف الإنشاء،

حيث سينعكس ذلك بشكل مباشر على نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في سرعة تسلم المواطنين المتعاقدين على وحدات بالمشروعات المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة.