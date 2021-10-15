شركة الطاقة الروسية «تاتتفت» تستأنف التنقيب عن البترول في ليبيا

أكدت شركة الطاقة الروسية “تاتنفت”، في بيان اليوم الجمعة، أنها استأنفت التنقيب الجيولوجي في ليبيا، وذلك مع استقرار الوضع في هذا البلد، الواقع في شمال إفريقيا.

وأشارت الشركة في البيان، إلى أنها استأنفت العمل في آبار تم تعليق أعمال الحفر فيها بسبب القوة القاهرة.

وأعلن مساعد المدير العام لشركة “تاتنفت” لشؤون تمويل الشركات فاسيلي موزغوفوي في وقت سابق، أن الشركة الروسية استأنفت العمل في بعض المجالات في ليبيا.

وأشار إلى أن “تاتنفت” تخطط لإنشاء مشروع مشترك مع المؤسسة الوطنية الليبية.

وأكد مدير “تاتنفت” نائيل ماغانوف، في وقت سابق أن الشركة مستعدة لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا.

يذكر أن الشركة الروسية “تاتنفت” عملت في ليبيا بموجب اتفاقية امتياز من العام 2005 حتى العام 2014، وتوقفت بسبب الأعمال العسكرية التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الوقت.