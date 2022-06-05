شركة الطاقة الأوكرانية: صاروخ روسي يحلق على مستوى منخفض للغاية فوق منشأة نووية

قالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية “إنيرجواتوم” إن صاروخ كروز روسيا حلق على مستوى “منخفض للغاية” صباح اليوم الأحد فوق محطة طاقة نووية كبرى، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت الشركة التي تشغل محطة بيفدينوكراينسكا، التي تسمى أيضا محطة جنوب أوكرانيا النووية، في منشور على تطبيق المراسلة تيليجرام “من المحتمل أن يكون هذا هو الصاروخ الذي أطلق في اتجاه كييف”.

وهزت عدة انفجارات العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

وتعد بيفدينوكراينسكا ثاني أكبر محطة نووية في أوكرانيا وتقع بالقرب من منطقة ميكولايف على بعد حوالي 350 كيلومترا جنوبي كييف.

بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا براجمات الصواريخ لن يغير أي شيء في المعادلة الميدانية.

وقال بوتين: “إذا استمر الغرب بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى فسيتعين على روسيا ضرب منشآت لم تستهدفها سابقا”، وفقا لسكاي نيوز عربية.

ولم يذكر بوتين الأهداف التي تعتزم روسيا استهدافها إذا بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

روسيا تواصل استهداف البنية التحتية العسكرية في كييف

أكدت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية تواصل استهداف البنية التحتية العسكرية والمدنية في العاصمة الأوكرانية، كييف.

من جانبها، أفادت مصادر أوكرانية، سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة الأوكرانية، كييف.

حيث أكد عمدة كييف أن العاصمة الأوكرانية تشهد عدد من الانفجارات، في تلك الآونة، وفق ما ورد عن قناة العربية.

وسبق وأن أعربت مجموعة السبع، عن قلقها بشأن سيطرت القوات الروسية علي منشآت نووية بأوكرانيا.

وبحسب ما كشفته المصادر، فقد تعهدت مجموعة السبع، بمحاسبة كل من تسبب في مجزرة مدينة بوتشا الأوكرانية.

وكذلك حذرت المجموعة من استخدام أية أسلحة نووية أو كيميائية في أوكرانيا.

جدير بالذكر، أنه في الرابع من مارس الماضي، اندلع حريق في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، أكبر محطة نووية في القارة الأوروبية، ذلك جراء القصف الروسي للمحطة.