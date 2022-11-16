شركة «الصيد ومعداته» تستهدف تسويق حصتها بمشروع كريستال توز بالإسكندرية

علمت ” المال ” أن الشركة المصرية للصيد ومعداته قررت تسويق حصتها في مشروع كريستال تورز بمنقة سموحة بالإسكندرية، وذلك عبر أحد البنوك المتخصصة في هذا الشأن .

وحسب منشور صادر عن الشركة لبيوت الخبرة والبنوك العاملة بالسوق المحلية ” اطلعت عليه المال ” ، فقد حددت الشركة تأمين ابتدائي للاشتراك في المناقصة 5 ملايين جنيه كتأمين ابتدائي، ليتم زيادته إلى 45 مليون جنيه كتأمين نهائي في حالة الترسية، والمتوقع أن تكون خلال نوفمبر الجاري.

وقامت الشركة المصرية للصيد ومعداته في الدخول مع مطور عقاري والمتمثل في شركة ” دارك مصر للإنشاءات العقارية ” والمتخصصة في انشاء مشروعات الإستثمار العقاري السكني والإداري والتجاري والسياحي، وذلك منذ عام 2015 .

وتصل مساهمة الشركة المصرية للصيد ومعداته بنسبة 20% بالمشروع، فيما حصلت شركة دارك مصر على نحو 80% من المشروع.

ويضم المشروع 4 أبراج سكنية وإدارية، ومحطة وقود وخدمة سيارات على قطعة الأرض المملوكة للشركة، البالغ مساحتها 5 آلاف و304 أمتار، والكائنة بطريق 14 مايو في سموحة، وكانت تقدر قيمتها 200 مليون جنيه.

وتعمل الشركة المصرية للصيد ومعداته في عددا من الانشطة، منها صيانة السفن ووحدات الصيد، وكانت تعد أحدى شركات وزارة الزراعة، وذلك قبل أن يتم مؤخرا تبعية الشركة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء .