شركة الصيانة تبدأ في إدارة مواقع في 4 مدن لمشروع دار مصر

بدور إبراهيمقال المهندس كمال فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، إن الشركة تسلمت مواقع مشروع دار مصر فى 4 مدن جديدة، وهي (القاهرة الجديدة – السادات – دمياط الجديدة – حدائق أكتوبر)وأوضح أن مهام الشركة تتمثل

بدور إبراهيم

قال المهندس كمال فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، إن الشركة تسلمت مواقع مشروع دار مصر فى 4 مدن جديدة، وهي (القاهرة الجديدة – السادات – دمياط الجديدة – حدائق أكتوبر)

وأوضح أن مهام الشركة تتمثل فى إدارة منظومة النظافة والحراسة والصيانة، بهذه التجمعات السكنية، وتم التعاقد مع شركات متخصصة تنفذ هذه الخدمات.



تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة، حيث سبقت موافقة مجلس إدارة الهيئة، على الإسناد لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، لإدارة أعمال خدمات الصيانة لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة،

وتشمل الخدمات (صيانة مرافق العمارات – صيانة الطرق والأرصفة وشبكات الصرف والتغدية والمسطحات الخضراء – إنارة الحدائق والأسوار ونظافة الطرق)، بجانب إدارة أعمال خدمات الحراسة للبوابات وداخل الأسوار.​

