شركة الصرف الصحي في الإسكندرية تشارك في جلسات مؤتمر دولي عن الصحة

شارك اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في المؤتمر الدولى العاشر الذي نظمه المعهد العالي للصحة العامة التعاون مع منظمة الصحة العالمية (مكتب شرق المتوسط)، وهيئة إنقاذ الطفولة التابع لهيئة الأمم المتحدة، ويعقد تحت عنوان “الصحة عن بعد”، واستمرت أعماله علي مدار يومي الأحد والإثنين 28- 29 نوفمبر 2022.

وأشارت الدكتورة هبة القاضى، عميد المعهد ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من أساتذة الكليات في جامعات مصر والعالم العربى المهتمين بمجال الصحة العامة وعدد من المتحدثين من أفريقيا والعالم الغربي من أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى بعض المشاركات أونلاين،

وأضافت أن المؤتمر يعرض خلال جلساته رؤي جديدة للصحة العامة في الألفية الثالثة، كما يتم التطرق إلى مناحي وجوانب عديدة عن مفهوم الصحة عن بعد الحاضر والمستقبل، ودورها في حالات الطوارئ ومميزاتها وعيوبها، ولفتت أن المؤتمر الدولي سيخصص عدة جلسات لمناقشة توصيات مؤتمر قمة المناخ (COP 27) حيث سيتم طرح أهم التوصيات الناتجة عن جلسات القمة وتقديم الأطروحات المختلفة التي تتبناها مصر والعالم، والجديد في هذا المجال وحلقات نقاش.

وقد أستعرض اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بجلسة عامة لمناقشة خارطة الطريق بعد مؤتمر قمة المناخ (cop27) جانب من التغيرات المناخية التي تحدث في العالم في الأونة الأخيرة وملامحها الواضحة في مصر وخاصة في الإسكندرية، والأثار السلبية وكيفية مواجهتها.

وأشار إلى الكثافة الواضحة للأمطار في الفترة الماضية علي مختلف محافظات الجمهورية، والي عدم وجود شبكة صرف صحي قادرة علي استيعاب كميات الامطار الحالية التي تتزايد عاما بعد عام، وإنه بناء علي توجيه دولة رئيس الوزراء بفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية بناء علي استراتيجية عمل واضحة ومرحلية، تساهم في خطواتها علي الاستفادة القصوي من كميات كبيرة من المياه وإعادة استخدامها في مشروع الدلتا الجديدة.

كما قام باستعراض التحديات التي تواجه شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خلال السنوات السابقة من التوسعات العشوائية والتغيرات المناخية والغاء شبكات مياه الأمطار السابقة وتقادم الشبكة.

وتم عرض جهود الشركة هذا العام استعدادا لموسم الشتاء القادم من تطهير ما يزيد عن ١٤٠ ألف شنيشة ومطبق .

ثم أشار نافع إلي أعمال المحاكاة التي تتم في بعض الميادين والأنفاق والشوارع الحيوية للتأكد من تطهير الشنايش واستيعاب الشبكة وتطهير المصارف التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه.

ويتم بناء علي تقرير الارصاد بعدم استقرار حالة الجو وتوقع سقوط أمطار بنشر ما يزيد عن ١٥٢ سيارة ومعدة بمختلف المناطق الساخنة بالمحافظة استعدادا للتعامل مع اي تجمعات لمياه الأمطار لم تستوعبها الشبكة التي قدرتها الاستيعابية ١.٨م٣ قادرة علي استيعاب التصرفات الأدمية طوال العام بدون اي مشاكل.

كما تطرق إلي جهود الشركة في مجال الحفاظ علي البيئة وتقليل الإنبعاثات الضارة بها بالإعتماد علي الطاقة الشمسية في موقع 9ن أو توليد الطاقة الكهربائية من الحمأة بمحطة التنقية الشرقية والي خطط التوسع في استخدام الطاقة البديلة.

كما شارك المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية بعرض تقديمي يتضمن آثر التغيرات المناخية على الموارد المائية والجهود التي قامت بها شركة مياه الشرب بالإسكندرية للتصدي لهذه الظواهر.