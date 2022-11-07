شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تنفذ ندوات توعوية بالمدارس

نفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، سلسلة من ندوات التوعية لطلاب المدارس بمحافظة الإسكندرية تناولت التوعية بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بالشبكة، والتوعية بالتغيرات المناخية وأثارها، وتعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في رفع الخدمات المقدمة للمواطنين، وعمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وأنشطة تفاعلية للطلاب تهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي..

وأشار المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن إدارة التوعية بالشركة نفذت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، ندوات توعوية لطلاب مدارس: الواحة الخضراء بالعامرية، عزيز اباظة بمنتزة ثان، اللبان الإبتدائية والميدان الإبتدائية بالجمرك، رويال جلوري الإعدادية بالعجمي، العزائم الابتدائية ببرج العرب

وأضاف رئيس صرف الإسكندرية، أن الندوات تناولت التوعية بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بالشبكة، والتوعية بالتغيرات المناخية وأثارها، وتعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في رفع الخدمات المقدمة للمواطنين، وعمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وأنشطة تفاعلية للطلاب تهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وأكد نافع علي اهمية تنمية الوعي المائي وغرس ثقافة الحفاظ علي ممتلكات ومشروعات الدولة لدي الطلاب لتأسيس جيل جديد واع وقادر على تغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة.