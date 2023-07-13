شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تنظم مؤتمر «تنمية الموارد المائية أساس التنمية المستدامة»

نظمت شركة الصرف الصحي بالاسكندرية اجتماعا تنسيقيا هاما بحضور الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وشركة مياه الشرب بالاسكندرية مع احدي الوفود الأجنبية بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية لبحث سبل التعاون في مجال الموارد المائية بمعالجة مياه الصرف الصحي والتحلية .

وأستعرض اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية والإجراءات المتخذة للتغلب علي تلك التحديات ودعم الدولة في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة واثر ذلك علي حياة المواطنين.

أكد على أن توفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي هي الأساس لتحسين مستوى معيشة الشعوب ومن أهم سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، لذا تولي الدولة اهتماما كبيراً للارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للعلاقة الوثيقة بين مدى توافرها وجودة الحياة ، مشيرا إلي حجم التطور الكبير في الانتقال من مفهوم التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي إلى إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج ومياه المصارف المعالجة.

وأوضح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية دعم الدولة الكبير في مجال ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من المياه الجوفية ومياه التحلية من البحار.

مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوة، موضحاً انها تستهدف نقل مياه الصرف الزراعي الزائد خارج نطاق واحة سيوة، حيث تشهد حفر قناة مفتوحة بطول 34 كم حتى منخفض عين الجنبي، مع إنشاء محطة رفع أنطفير، والتي تصرف 60 ألف م 3/ يوم، فضلاً عن إنشاء خطي بولى ايثيلين قطر 500 مم من محطة رفع انطفير حتى خزان التهدئة بطول 6 كم، وإعادة توجيه مصرف (سيوة الغربي) بإجمالي طول 7 كم ليصب في حوض سحب محطة رفع أنطفير.