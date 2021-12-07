شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تنشر سيارتها على الكورنيش تحسبا لارتفاع الموج

في ظل موجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تضرب المدينة

نشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية العديد من السيارات على مناطق متفرقة من ساحل الإسكندرية فى الطرق الملاصقة لكورنيش المدينة، تحسباً لارتفاع الموج وغرق الشوارع وتعطل حركة المرور فى ظل موجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تضرب المدينة.

وأجرت “المال” جولة فى بعض مناطق المدينة وطريق الكورنيش لرصد الاستعدادات التى قامت بتنفيذها شركة الصرف بالإسكندرية.. ورصدت وجود ما يزيد عن خمس سيارات لشفط المياه متمركزة بجوار كورنيش المكس وإلى كان قد شهد تجمع لمياه البحر فى النوة السابقة.

ويأتى ذلك فى ضوء التحذير البحري الوارد من هيئة الأرصاد الجوية من موجة الطقس السئ اليوم وغداً والذى يشير إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة مما يسبب اضطراب الملاحة البحرية علي غرب البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح إلي 50 – 70 كم فى الساعة .

كما رصدت “المال” فى جولتها تواجد سيارتين للشفط تابعة لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية بالقرب من محطة الرمل أعلى رصيف المشاه بجوار الكورنيش .

وخلال الجولة تم رصد تمركز سيارتين ظهر اليوم بمنطقة وادى القمر بغرب الإسكندرية حيث يتم إنشاء مشروع للصرف لم يتم استكماله بعد.. كما تواجدت إحدى سيارات الشفط التابعة لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى ميدان المنشية.

وتجدر الإشارة إلى أن موجة من الطقس السيئ تضرب مدينة الإسكندرية يومى الثلاثاء والأربعاء بصحبها رياح شديدة وامواج عالية، وذلك طبقا للتحذير البحري الوارد من هيئة الأرصاد الجوية.

وناشدت شركة صرف صحي الإسكندرية المواطنين بالحذر من موجة الطقس السئ غداً وبعد غد يومي الثلاثاء والأربعاء..

وطبقاً لتقرير الأرصاد تنشط الرياح المثيرة للأتربة مما يسبب اضطراب الملاحة البحرية علي غرب البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح إلى (50 – 70 كم/ ساعة).. وارتفاع الأمواج (3.5 – 4 متر يوم الثلاثاء، وذلك مع فرص سقوط أمطار.

ونهيب الشركة بمواطني المحافظة توخي الحيطة والحذر بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج وتقليل سرعة السيارات بقدر ما يمكن، كذلك عدم الوقوف تحت اللافتات على الكورنيش، تجنب السير تحت البلكونات القديمة والمتهالكة.