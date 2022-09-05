شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن حاجتها لشغل الوظائف التالية، وذلك للتعيين بعقود عمل وفقا لبعض التخصصات التى تضم حرفيين وعمال وسائقيين، وذلك وفقا لعدد من الضوابط والاشتراطات.

وأوضحت مصادر فى شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الوظائف تشمل عمال حرفيين، وكذلك وظائف سائقين من حاملي رخصة قيادة سارية درجة (أولى).

وأضافت المصادر أن التعاقد سيتم وفقًا لبعض الشروط وهى ألا يزيد السن عن 25 عاما بالنسبة للمتقدم لشغل وظيفة “عامل حرفي” وقت تاريخ نشر الإعلان، وألا يزيد السن عن 35 عاما بالنسبة للمتقدم لشغل وظيفة “سائق” وقت تاريخ نشر الإعلان.

وأكدت على أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بنظام الثلاث سنوات أو أعفي منها، أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف من حاملي شهادة (محو الامية أو الابتدائية أو الاعدادية)، أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف من قاطني محافظة الإسكندرية، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية قبل تاريخ نشر الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

كما تشترط الضوابط في كافة المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورادي وفي الأماكن النائية، فضلاً عن ضرورة أن يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم للعمل.

كما تطلب الأشتراطات أن يجتاز المتقدم الإختبارات التي تحددها الشركة (التحريري – العملي)، على أن تقدم الطلبات علي الموقع الإلكتروني للشركة (www.Asdcoeg.com) لمدة إسبوعين من تاريخ النشر ولن يلتفت إلي الطلبات التي سوف تقدم بأي طريقة أخري.

وتم تحديد المستندات المطلوبة لهذا الغرض وتشمل صورة من البطاقة ، وصورة من شهادة الميلاد ، وصورة من المؤهل ، و صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية، و صورة من الرخصة بالنسبة للسائقين .