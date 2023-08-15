شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية (إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى) عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية من بين العاملين بالشركة أو خارجها، وذلك فى عدة مستويات تشمل مديري العموم.

وبالنسبة للمستوى الأول مديري العموم أولاً مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية – 2 ، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الشركة ونزع الملكية ، 3- مدير عام الإدارة العامة للخط الساخن والعمليات ، 4- مدير عام الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي وتقييم الأداء.

كما تشمل القائمة 5 مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة ، 6- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ، 7 – مدير عام الإدارة العامة لمركز خدمة العملاء ، 8- مدير عام الإدارة العامة للوعي البيئي 9- مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الصناعية ، 10- مدير عام الإدارة العامة للتراخيص العقارية .

وتشمل القائمة 11- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية ، 12 – مدير عام الإدارة العامة للتعديات ، 13- مدير عام الإدارة العامة لتنمية الإيرادات

وذلك وفقا لما يلي أولاً أن يكون المتقدم من داخل شركه الصرف الصحي بالإسكندرية أو إحدي الشركات التابعة، ‏يمكن الإطلاع علي بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها لدي الإدارة العامة للموارد البشرية بالشركة ، ‏إجتياز الدورة التدريبية التي تتيحها الشركة القابضة.

‏تقدم الطلبات باليد علي النموذج المعد لذلك باسم السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركه الصرف الصحي بالإسكندرية وذلك لدي الإدارة العامة للموارد البشرية ، إدارة تخطيط القوي العاملة لمدة أسبوع من تاريخ نشر الإعلان علي العنوان التالي ( أمام ٢١ ش شفيق غربال – الديوان العام – الشاطبي) ‏

ويتم الأرفاق بالطلب المستندات الآتية السيرة الذاتية للمتقدم متضمنة صورة شخصية حديثة ، قضاء مدة بينية إجمالية ١٦ سنة في الدرجات الأدني بالنسبة لوظائف مديري العموم ، بيان بأهم الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها وخطة التطوير للوظيفة المتقدم لها وذلك بعدد 8 أصول.

كذلك تقرير بتحليل مخدرات حديث ، و‏لن يلتفت إلي الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد المحدد ويشترط عدم التقدم بأكثر من طلب لشغل أكثر من وظيفة من الوظائف الموضحة بعاليه.