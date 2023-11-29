شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تطرح تنفيذ محطة توسعات أبيس العاشرة

طرحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إحدى شركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددا من المشروعات ضمن خطة الشركة التوسعية.

وحسب مصدر مسئول بالشركة فتشمل تلك المشروعات إنشاء محطة توسعات أبيس العاشرة بطاقة تصميمية 2000 م3 / يوم بمنطقة وسط.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم عقد جلسة الاستفسارات يوم 12 ديسمبر المقبل، وبتأمين قدره مليون و800 ألف جنيه.

كما تشمل المشروعات المقرر تنفيذها مشروع الوصلات المنزلية لمنطقة أرض الجنينة عبدالقادر بحري بالمرحلة الثانية بمنطقة العامرية.

كما تضم المشروعات المقرر تنفيذها مشروع مد خدمة الصرف الصحي لأرض محمد سعر وبعض الشوارع لأرض محمد سعد وبعض الشوارع بارض الزغيري خلف مدرسة خورشيد ” منطقة خورشيد ” منطقة المنتزة أول.

وفي نفس السياق فقد تم إطلاق جائزة التميز الحكومي على المستوى الفردي والمؤسّسي دعماً لنشر ثقافة التميز، ومعايير الجودة في تقديم الخدمات، وذلك من خلال مسيرة تنموية طموحة لوطن متقدم يستند على جهاز إداري فعّال ذات كفاءة عالية يُطبِق مفاهيم الحوكمة ويساهم بدوره في تحقيق التنمية.

فقد حصدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في مجال خدمة العملاء، والخط الساخن على (6) مراكز من إجمالي (10) مراكز تم تأهيلها لمرحلة التقييم الميداني، حيث حصلت شركة مياه الإسكندرية على المركز الأول والثالث في مجال خدمة العملاء متمثلة في مركز خدمة عملاء المندرة ومركز خدمة عملاء النوبارية على التوالي، كما حصلت على المركز الأول في الخط الساخن 125 وذلك على مستوى الشركات التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وعلى إثره قام السيد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أمس، يرافقه السيد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندريه والعضو المنتدب، والسادة رؤساء مجالس الإدارة بالشركات التابعة، وبحضور كل من السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد ابراهيم الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسهى سعيد المدير التنفيذي للجائزة، بتوزيع الجوائز على الفرق المشاركة بالمسابقة خلال فعاليات الاحتفال بالفائزين.

وقد تسلم الجائزة المهندس أحمد جابر رئيس الشركة، والذي أكد في كلمته حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على الاستمرارية بنفس مستوى الخدمة المقدّم، وهو ما يعد تحدياً جديداً ليس فقط للحفاظ على مستوى الريادة بل للسعي في الارتقاء للمعايير القياسية والعالمية في مستوى الخدمات المقدمة في المجالات العديدة بشركتنا الحبيبة.

وأعرب المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن مدى سعادته وشكره لكافة القائمين على هذا العمل المتميز متمنياً لشركتنا المزيد من التقدم و الازدهار .