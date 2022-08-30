شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تستعد لبدء تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الصرف بأبوتلات

عقد المهندس محمود نافع ، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الجهاز التنفيذي ومسئولي شركة المقاولون العرب بحضور رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة والمشروعات والتخطيط والمعالجة بشأن موقف مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات.

وأكد نافع علي أن مشروع مد خدمة الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات من المشروعات الكبرى، ويعتبر نقطة تحول للمنطقة، ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة، ورفع العبء عن الأهالي، خاصة قبل موسم الشتاء القادم.

ويتكون المشروع من محطة معالجة بطاقة استيعابية 35 ألف متر مكعب/يوم وثلاث محطات رفع وشبكات انحدار رئيسية وفرعية وخطوط طرد بأقطار مختلفة وتم إسناده بتكلفة 350 مليون جنيه.

ويتم التعاون والتنسيق حالياً مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجهة المشرفة علي المشروع وشركة المقاولون العرب وهي الجهة المنفذة للمشروع علي الاستعداد لتشغيل المرحلة الأولي للمشروع في الثامن من سبتمر القادم.

كما أشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أنه يجري العمل على إنشاء التوصيلات المنزلية للعمل على ربطها بشبكة الصرف الصحي.