شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تبحث الاستعدادات للشتاء القادم

عقد اللواء ا.ح مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعا برؤساء قطاعات ومديرو عموم الشركة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام؛ لاستعراض موقف أعمال التطهير والاستعداد لموسم الشتاء القادم والنقاط الساخنة بمختلف المناطق وحلولها.

واستعرض قطاع التخطيط النوات التي مرت علي الإسكندرية هذا العام والنقاط الساخنة، واسباب التجمع وحلولها لمنع التجمعات أو الإسراع في استيعاب مياه الأمطار.

وأكد “نافع” علي سرعة إنهاء اعمال التطهير للمطابق والشنايش وإعادة التطهير للمناطق التي تم الانتهاء منها، والتنسيق الكامل مع الأحياء والأجهزة التنفيذية للمحافظة للتغلب علي جميع التحديات.

كما شدد على إستمرار عمليات التطهير للبيارات لزيادة قدراتها الاستيعابية، ولضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات .وشدد علي متابعة الحالة الفنية للمحطات ورفع كفاءتها والمتابعة الدورية للمعدات والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الامثل لها وضرورة اجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقا للخطة الزمنية واتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية.

ونبه رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي متابعة جميع مشروعات العشوائيات والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة والإلتزام بمعايير الجودة الموضوعة دون الإخلال بالجدول الزمنى المتفق عليه.وعلي أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين

كما أوضح أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ علي العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كافة الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية. كما وجه بتعدد مصادر تلقي شكاوي المواطنين والتواصل اللائق معهم، وسرعة إبلاغ فرق العمل ومناطق التشغيل والصيانة للعمل علي حل مشاكل المواطنين بأسرع ما يمكن ومتابعة البلاغات الواردة حتي الإنتهاء منها.

كما شدد علي إستمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل قطاع لتقييم الأداء وحسن سير العمل، مطالباً الجميع بمواصلة العمل وإتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة.

وأضاف أن الشركة تسعى نحو التواصل الدائم والمستمر بين مختلف القيادات لتوضيح أهداف وأولويات العمل، ومناقشة كافة المستجدات وعرض المقترحات للتغلب على أى تحديات.