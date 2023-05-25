شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تنفذ أعمال تطهير لنفق محمد نجيب

قامت بعض عناصر ومعدات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بتنفيذ اعمال تطهير نفق محمد نجيب فى منطقة منتزة أول ، وذلك ضمن جهود عمل الشركة التى تتواصل بمختلف مناطق الإسكندرية .

ويأتى تنفيذ تلك الأعمال بعهد أن تم تنفيذ أعمال تطهير مطابق شارع مركز الفتح للتحاليل مربع الورش فى منطقة العامرية ، وكذلك تنفيذ أعمال تطهير مطابق شارع مصطفى كامل وشارع مسجد السلام سيدي بشر فى منطقة منتزة أول .

وتأتى تلك الجهود مع سعي شركة الصرف الصحى بالإسكندرية إلى تأهيل محطات وشبكات الرفع للحصول علي شهادة TSM الإدارة الفنية المستدامة وكيفية تحقيق الاستدامة للمحطات الحاصلة علي الشهادة، للحفاظ علي أصول الدولة واستثماراتها في الصرف الصحي بالإسكندرية.

كما أن تلك الجهود تأتى بالتوازى مع الدراسات الحالية لرفع كفاءة محطة التنقية الغربية التي تعد من أهم محطات المعالجة بالإسكندرية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي وإدارة المياه بالهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة، بخلاف تحديث المخطط العام حتي عام 2052 لاستيعاب كافة التوسعات الحالية والمستقبلية والوضع في الحسبان التغيرات المناخية الحادة والاستفادة من مياه الأمطار.

وخلال الفترة الماضية وجعهت الدولة العديد من الاستثمارات لدعم البنية التحتية بالإسكندرية وتطوير منظومة الصرف الصحي لرفع مستوي حياة المواطنين بها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بخلاف التأثير الإيجابي الكبير علي الإستثمار الخاص وزيادة حجم الإستثمارات، ومشاركة ثمار النمو بطريقة عادلة تنعكس علي المواطنين .