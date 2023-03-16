شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تعرض موقف مشروعات حياة كريمة على رئيس القابضة

عرض مسئولو شركة الصرف الصحى بالإسكندرية موقف مشروعات تطوير قري برج العرب بالإسكندرية ضمن مبادرة “حياة كريمة”بإجمالي 46 مشروع صرف صحي لخدمة 155 ألف نسمة بتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه، بإنشاء 15 محطة رفع، و 3 محطات معالجة و 9 مشروعات شبكات انحدار بإجمالي طول 200 كم، و 15 مشروع خطوط طرد بإجمالي أطوال 27.5كم، و4 مشروعات وصلات منزلية بإجمالي 8650 وصلة منزلية.

وقال اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية إن الانتهاء من المشروعات القومية الجارية، سيلبي الاحتياجات التنموية من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستيعاب التصرفات من مختلف المشروعات التنموية بالمحافظة والتوسعات المستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة، صباح اليوم مع اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لمتابعة موقف مشروعات رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي ومشروعات فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

جاء ذلك بحضور م. محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، ورؤساء قطاعات المشروعات والتخطيط والتشغيل والصيانة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.وأكد المهندس ممدوح رسلان، ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة للموقف التنفيذي لجميع المشروعات، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وجودة اﻷعمال المنفذة، وضرورة نشر الوعي بالحفاظ علي الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في هذا القطاع.

وأشاد رئيس الشركة القابضة، بالجهود المبذولة للعاملين أثناء الأمطار للعمل علي سرعة رفع تجمعات المياه، ووضع حلول وخطط لاستيعاب مياه الأمطار وتخفيف الأعباء التي تواجهها منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، والعمل المتواصل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع موقف مشروعات الخطة العاجلة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بشرق المدينة، لتشمل مشروعات: (محطة رفع طوسون المزارع وخط الطرد حتي محطة معالجة الزياتين، خط طرد محطة المعمورة البلد وتدعيم خط انحدار مجمع شارع بورسعيد، خط طرد محطة رفع الرأس السوداء حتي محطة معالجة الزياتين، خط طرد محطة رفع 2 المنتزة وإحلال وتجديد خط إنحدار صرف صحي بشارع 45، وإحلال وتجديد خط طرد محطة رفع 6 المنتزة، وإنشاء غرفة تهدئة بشارع مصطفي كامل)، وموقف الأعمال الكهروميكانيكية بتوريد طلمبات لمحطة الرفع ورفع كفاءتهم، وذلك لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي لاستيعاب زيادة التصرفات المطردة في السنوات الأخيرة.

كما استعرض اللواء محمود نافع، نطاق خدمة محطات المعالجة القائمة والمخططة والمراحل المختلفة للخطة الاستثمارية شاملة توسعات محطات المعالجة، موضحا أثر تنفيذ المرحلة الأولي من مشروعات إستراتيجية فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية بثلاث مناطق – بالشاطبي وكليوباترا وشارع هدي شعراوي – في تخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي أثناء النوات.

واستعرض خطة عمل الشركة أثناء النوات بدءا بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وتحديد كثافات الأمطار، ليتم بعدها انتشار السيارات والبدالات وتوزيعها علي مختلف مناطق الإسكندرية 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و8 بدالات من شركة مياه الشرب علي مدار اليوم حتي استقرار الحالة والتنسيق المستمر مع غرف عمليات الشركة القابضة ومحافظة الإسكندرية والجهات التنفيذية بالإسكندرية علي مدار 24 ساعة، ثم رصد النقاط التي شهدت تجمعات مياه أمطار وتكرارها ووضع حلول عاجلة وأخري آجلة لتلك النقاط.