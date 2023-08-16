«شركة الريف المصري» توسع منافذ السلع الغذائية بمنطقتي المغرة وغرب المنيا

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، قيامها بعمليات توسعة منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقتى المغرة وغرب المنيا.

حيث أشار اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، فى بيان صدر عن الشركة اليوم، إلى أن عمليات توسعة منافذ بيع السلع الغذائية تأتى فى إطار جهود الشركة لتوفير كافة صور الدعم اللازم والخدمات الأساسية للمنتفعين بأراضى المشروع.

وذلك حتى تستوعب هذه المنافذ التزايد المستمر لأعداد مرتاديها وعملائها من المنتفعين بأراضي المشروع ومن سكان المنطقتين، وكذلك حتى تتسع لأصناف وكميات مضاعفة من السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة للجمهور.

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب قيام منافذ بيع السلع الغذائية، التى أقامتها الشركة بمنطقتى المغرة وغرب المنيا، بتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمنتفعين بأراضى المشروع على مدار العام.

وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تقل عن السوق، مؤكداً قيام الشركة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمضاعفة الكميات المعروضة بمنافذها، من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين من سكان مناطق المشروع والمنتفعين بأراضيه.