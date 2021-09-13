شركة الريف المصري تناشد المنتفعين بالاستفادة من التيسيرات الجديدة

أعادت شركة تنمية الريف المصري الجديد تذكير عملاءها بقرب انتهاء مهلة سداد قيمة التقنين وفقا للتيسيرات الجديدة التي سوف تغلق بعد 17 يوما وفقا لتقرير صادر عن الشركة اليوم الإثنين.

وأكد التقرير، أنه استكمالا للإجراءات التي سبق الإعلان عنها من جانب شركة تنمية الريف المصري الجديد، حيث تم إلغاء الفوائد علي فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان ومنحهم مهلة إضافية 3 شهور للاستفادة من هذة التيسيرات.

وطالبت الشركة بسرعة الحضور لمقر الشركة من أجل إنهاء جميع الإجراءات اللازمة قبل انتهاء المدة المحددة، حيث تهيب الشركة بالمنتفعين الذين لم يقوموا حتى تاريخه بالاستفادة من تيسيرات السداد الجديدة.