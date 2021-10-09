استثمار

شركة الريف المصري تخصص مساحة 420 فدانًا لزراعة دوار الشمس

يأتى ذلك لما لمحصول دوار الشمس من أهمية إستراتيجية وفوائد متعددة، كما يمكن زراعته على مياه تصل نسبة ملوحتها إلى 3000 جزء بالمليون.
مدحت إسماعيل 6:24 م, السبت, 9 أكتوبر 21 6:24 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، تخصيص مساحة 420 فدانًا لزراعة محصول دوار الشمس وذلك داخل المزرعة النموذجية التى تقوم حاليًّا الشركة بإنشائها على مساحة 2000 فدان وتنفيذها تحت إدارتها، ضمن أراضى مشروع الـ1.5 فى منطقة المغرة.

يأتى ذلك لما لمحصول دوار الشمس من أهمية إستراتيجية وفوائد متعددة، كما يمكن زراعته على مياه تصل نسبة ملوحتها إلى 3000 جزء بالمليون.

وقد أكد اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، ضرورة تنشيط وتكثيف زراعة دوار الشمس فى أراضى الشركة ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ما من شأنه أن يساعد على سد الفجوة الكبيرة بين حجم المساحات المزروعة منه فى مصر وحجم الاستهلاك واحتياجات السوق المحلية من زيت الطعام المستخرج منه.

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وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن مصر تستورد حتى الآن ما يقارب الـ93% من احتياجاتها من زيت الطعام، وهو الرقم الذى من شأنه أن يتضاءل كثيرًا مع تكثيف زراعة هذا المحصول الاستراتيجى ذى العائد الاقتصادى والربحى المرتفع للمزارعين فى أراضى المشروع القومى الـ1.5 مليون فدان.

ولفت اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن التوجه الذى تتبناه حاليًّا شركة تنمية الريف المصرى الجديد يأتى كذلك فى إطار التكامل بين خطط ونهج وتوجهات عمل شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومشروع الـ1.5 مليون فدان، وبين توجهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية فى العمل على تشجيع زراعة المحاصيل والنباتات الزيتية، بهدف الحد من ارتفاع نسب الاستيراد مع استهداف توطين مثل هذه الزراعات والصناعات المكملة، ذات العوائد الإنتاجية والغذائية والاقتصادية المهمة.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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