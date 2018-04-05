شركة الريف الجديد تجري قرعة أراضي المنيا للشباب الخميس المقبل

الصاوي أحمدتجري شركة تنمية الريف المصري الجديدمراسم القرعة العلنية علي أراضي غرب غرب المنيا بين الشباب اللذين سبق لهم التقدم للحصول علي قطع اراضي ضمن المساحة المطروحة والبالغة 43ألف فدان وذلك ضمن ثاني طرح في مشروع المليون و٥٠٠ ألف فدان.وأكد مصدر مسؤول بالشركة لـ"المال" أن عدد المجموعات المتأهلة



الصاوي أحمد

تجري شركة تنمية الريف المصري الجديدمراسم القرعة العلنية علي أراضي غرب غرب المنيا بين الشباب اللذين سبق لهم التقدم للحصول علي قطع اراضي ضمن المساحة المطروحة والبالغة 43ألف فدان وذلك ضمن ثاني طرح في مشروع المليون و٥٠٠ ألف فدان.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة لـ”المال” أن عدد المجموعات المتأهلة والتي ستجري القرعة فيما بينهم 230مجموعة-سبق لها سحب كراسات الشروط والتقدم للحصول علي قطعة أرض وتمت الموافقة علي ملفاتهم بعد استيفائها للشروط -؛ كما سيتم إجراء القرعة في الصالة المغطاة في نادي مدينة نصر بالقاهرة يوم الخميس المقبل 12 أكتوبر ويتم السماح بدخول وكيل المجموعة فقط.

وأكدت شركة الريف المصرى أنه من المقرر إعلان النتائج النهائية لقرعة الطرح الثانى للمشروع بأراضى منطقة غرب المنيا فور انتهاء القرعة على الموقع الإلكترونى وبمقر الشركة، كما أنه يجب أن يقوم الفائزون بتشكيل الشركات وسداد دفعة التعاقد وتوقيع العقد فى مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ القرعة.

وأوضحت شركة الريف المصرى، أنه من المقرر أن يتم إجراء القرعة فور انتهاء التسجيل المقرر له صباح يوم 12 أبريل، بنادى مدينة نصر، مشددة على أنه لن يسمح بالتواجد وحضور القرعة العلنية سوى للشخص المفوض فقط عن كل مجموعة والذى يتعين عليه التواجد شخصيا حاملا أصل بطاقة الرقم القومى وأصل إيصال تسليم مكتب التخصيص.