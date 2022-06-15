شركة الخليج للحاسبات الآلية «GBM» تفتتح مكتبها في مصر

أعلنت شركة الخليج للحاسبات الآلية GBM المتخصصة في مجال تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات لمؤسسات الأعمال عن افتتاح مكتبها في السوق المصرية.

وقال عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الخليج للحاسبات تأسست منذ 32 عاما ولديها شراكات مع مجموعة من الكيانات العالمية مثل سيسكو ومايكروسوفت وIBM، لافتا إلي أن الشركة تعمل في مجال حلول التكنولوجيا لقطاعات الحكومة والاتصالات والبترول والغاز والبنوك والنقل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم للإعلان عن إطلاق أعمالها رسميا في القاهرة.

وأكد أن GBM لديها 6 فروع في دول منها الإمارات وقطر وعمان والبحرين، منوها أن الشركة تضم 1600 موظف وخبير تقني ومهندس في مجال الحلول التكنولوجية.

وألمح إلي أن تواجد الشركة بمصر يهدف إلي دعم رؤية الحكومة بشأن المضي قدما في استكمال ملف التحول الرقمي ورؤية مصر 2030، معتبرا أن مصر سوق واعدة تمتلك كفاءات بشرية مؤهلة في قطاع التكنولوجيا تتحدث أكثر من لغة.

وتابع قائلا: عقدنا اجتماعات خلال المرحلة الماضية بشأن التعاون مع الحكومة في مشروعات مصر الرقمية، ومن المتوقع إبرام أكثر من اتفاقية تعاون خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن الشركة تعكف علي دراسة الفرص الاستثمارية في مصر منذ عام تقريبا.

وذكر أن الشركة تستهدف توظيف الكوادر المحلية في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات ومنها الخدمات السحابية من مصر لجميع الأسواق العربية التي تعمل بها، مشيرا إلي أن التحول الرقمي يلعب دورا كبيرا في تحسين تجربة المواطنين من خلال إعادة هيكلة عمليات المؤسسات.

ورأي أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية بل أصبح له دورا محوريا في زيادة مبيعات الشركات وتقديم خدمات رقمية جديدة للعملاء، لافتا إلي أن الشركة تراهن علي سد أي فجوة في ملف التحول الرقمي بمصر والذي يجب أن يرتكز علي عنصرين أولهما وجود مستوي من الثقة الرقمية، فضلا عن بنية تحتية مرنة لاستيعاب أي أحمال إضافية داخل المؤسسات.