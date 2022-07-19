شركة «الخدمات المالية العربية» تنشئ مقرا في مصر لتوسع حلول المدفوعات الرقمية

أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المقدمة لحلول الدفع الرقمية وتمكين التكنولوجيا المالية Fintech في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن خططها لتوسيع نطاق أعمالها في المدفوعات الإلكترونية في مصر، من خلال إنشاء مقرها الجديد في مصر, من خلاله ستقدم AFS (مصر) أحدث حلول الدفع والابتكارات التكنولوجية للشركات والتجار والمؤسسات المالية في مصر.

سامر سليمان : التوسع في الأسواق أهم محاور إستراتيجية النمو

وقال سامر سليمان ، الرئيس التنفيذي لشركة AFS , ان النمو الغير مسبوق للسوق المصرية اتاح على مدى السنوات الماضية فرصًا لجميع المؤثرون والمستثمرون في مجال المدفوعات الإلكترونية للتوسع إقليمياً ,مؤكدا على ان التوسع في أسواق جديدة هو مجرد الخطوة الأولى في إستراتيجية النمو الطموحة لدينا.

و اضاف سليمان ان الأمر لا يتعلق فقط بالتوسع، بل بوجودنا لخدمة عملائنا على نطاق محلي و اقليمي ايضا لعملائنا الذين ينتشرون جغرافيًا بشكل أوسع، مع التركيز الحقيقي على جودة الخدمة وتسهيل إجراء المعاملات على عملائنا .

وأشار إلى ان خطوة دخولنا للعمل في السوق المصري تعكس أهميته وإمكانياته المتعددة، كما تتماشى مع رؤية الشركة وطموحها لتصبح العامل التمكيني الرائد لتحويل المعاملات والمدفوعات الرقمية عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

و اعلن عن تعيين مجلس إدارة AFS توفيق محمود، خبير المدفوعات الإلكترونية ذو الخبرة الواسعة ولديه سجل حافل بالنجاحات، لرئاسة الأعمال الجديدة في مصر.

محمود توفيق :

وتعليقًا على تعيينه، اعرب محمود توفيق عن سعادته بتولى هذا الدور الهام والمؤثر، خاصة و ان AFS تعد من الشركات التي تقدم افكار مبتكرة في مجال حلول المدفوعات الإلكترونية إقليمياً والتي تتبع ثقافة الابتكار وقيادة الفكر والتركيز على العملاء , مؤكدا على أعتزامه تقديم حلول دفع شاملة ومصممة خصيصًا لدعم وخدمة أنواع وأنشطة الأعمال في القطاعات المختلفة التي تعمل في مصر وللاستفادة من ثروة وتعدد المنتجات و الحلول والخدمات التي جلبتها شركة AFS إلى سوق المدفوعات الإقليمي.