شركة الخدمات البحرية والهندسية تطلق خدمة لربط ميناء السخنة بالموانئ الهندية

أعلنت شركة الخدمات البحرية والهندسية “ميسكو ” عن اطلاق خدمة تربط بين ميناء السخنة بعددا من الموانئ الأسيوية، وذلك عبر خط RCL التايلاندي والمعروف بخطوط الحاويات الاقليمية.

وأكد مصدر مسئول بالشركة، أنه من المقرر أن يتم بدء تشغيل الخدمة من 28 مارس الجاري، ليكون عبر سفينتين أسبوعيا.

ومن المقرر أن يكون الابحار المباشر لتلك الخدمة من ميناء السخنة الى ميناء جدة بالسعودية، وميناء جبل علي بالامارات، ثم الشحن إلى شبه القارة الهندية ليدخل موانئ كراتشي ، تشيناي / كوتشي.

وتأسست RCL في عام 1979 ، وهي عبارة عن خط شحن حاويات مقره في تايلاند.

وتم إدراج تلك في بورصة تايلاند للأوراق المالية منذ عام 1988 ، وتتمثل أعمالها الأساسية في نقل الحاويات المملوكة لعددا من الشركات، وتتركز حول أسيا.

وتمتلك RCL حاليًا وتشغل أسطولًا من 42 سفينة بأحجام تتراوح بين 388 حاوية مكافئة و 11714 حاوية مكافئة.

ومن المعروف أن عددا من الخطوط الملاحية يعمل على ربط الموانئ المصرية بمنطقة شبه القارة الهندية.

وكانت قد كشف مصدر مسئول بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للقابضة للنقل البحري والبري ” أن شركة ” MELC Group ” بالإسكندرية والوكيل الملاحي لخطوط AAS Shipping Lines منذ منتصف العام الماضي بخدمة جديدة تربط ميناء دمياط بالموانئ الهندية.

وأضاف المسئول أن الخدمة الجديدة تشمل تشغيل سفينة كل 15 يوما من دمياط إلى ميناء نهافا شيفا والتي تستغرق 13 يوم مباشرة بدون ميناء ترانزيت، ثم تقوم نفس السفينة بالتوجه إلى ميناء موندرا والذي يعد أكبر ميناء خاص في الهند يقع على الشواطئ الشمالية لخليج كوتش، والتي تستغرق 24 ساعة، لذا فالبضائع تصل من 14 – 15 يوم ، ونفس الخدمة للوارد من تلك الموانئ الهندية لميناء دمياط وذلك للحاويات الجافة فقط وليست الحاويات المبردة.

ولفت إلى أن الخط يقوم بتلك الخدمة خلال السفن التابعة له فقط دون الدخول في تحالفات مع خطوط ملاحية أخرى على تلك الخدمة.