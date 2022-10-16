شركة الجونة : إطلاق مبادرة زرع 30 شجرة في 30 أسبوع مع «فوربس الشرق الأوسط»

قال محمد عامر ، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة ، إن المدينة تستعد لإطلاق مبادرة زرع 30 شجرة في 30 أسبوع بالتعاون مع مجلة “فوربس الشرق الأوسط”، وذلك على هامش مؤتمر الإعلان عن قمة الجونة under 30 بالتعاون مع المجلة الاقتصادية نوفمبر المقبل.

وأضاف عامر أن شركة أوراسكوم المالكة لمدينة الجونة تمتلك اكثر من 11 مدينة في 7 دول مختلفة حول العالم.

وأوضح عامر خلال المؤتمر أن مدينة الجونة تدعم استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة، وأن 60% من مخلفات المدينة يتم إعادة تدويرها مرة أخرى، مبينا أن 16% من الطاقة المستخدمة بالمدينة من الطاقة الشمسية.

وأكد أن المدينة لديها خطة لدعم ريادة الأعمال خلال عامين من الآن، أبرز ملامحها: إنشاء الجونة بيزنس بارك ومن خلال إنشاء ساحة للعمل الجماعي co- working space تحت اسم G-space .