شركة التمساح لبناء السفن تدشن 3 قاطرات من طراز عزيمة 1 و2

دشنت شركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة للهيئة، اليوم الأربعاء، ثلاث قاطرات بحرية جديدة، من طراز مماثل في التصميم والمواصفات لأحدث قاطرتين تم بناؤهما بالشركة عزيمة 1و2 وذلك تحت إشراف هيئة التصنيف الإنجليزية LR، تنفيذًا لتوجه هيئة قناة السويس بتدعيم أسطولها البحري بوحدات جديدة متطورة لخدمة السفن العابرة ضمن أهداف استراتيجية التطوير 2023

وقالت شركه التمساح في بيان صحفي إن مواصفات القاطرات الثلاث الجديدة تلبي احتياجات وطبيعة العمل بقناة السويس، حيث يبلغ طولها 18.6 متر وعرضها 6.8 متر، بعمق 2.6 متر وغاطس 2.20 متر، وتصل سرعة القاطرات إلى 10 عقدة، بقوة شد تتراوح من 12_ 18 طنا، مدعومة بماكينات من طراز SCANIA DI13070M والتي يبلغ قدرتها 2 * 500 حصان، فضلاً عن تزويد القاطرات بعدد تنكان للوقود بسعة تتراوح من 6 إلى 10 م3 ، وتنكان آخران للمياه العذبة بسعة 1م3 ، وتتسع كل قاطرة لطاقم عمل مكون من 4 أفراد.

جدير بالإشارة، إلى أن شركة التمساح لبناء السفن دشنت القاطرتين الجديدتين ضمن تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة التمساح على بناء 5 قاطرات بحرية جديدة ذات مواصفات متميزة بقيمه 60 مليون دولار للواحدة.

يذكر أن «التمساح» تنفرد عن باقى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، بنشاط تأجير الوحدات البحرية لشركات البترول، وتملك سفن إمدادات تعمل بنظام DP2، وتضم 3 وحدات تعمل فى حقول البترول، وهى السفينة «بدر 1»، و«أحمد فاضل»، و«أمان»، وتعمل فى حقول البترول التابعة لشركتى جابكو وبتروبل.

وأنشئت شركة التمساح فى الستينيات، ومقر الترسانة الرئيسية فى الإسماعيلية، إضافة إلى أسطول مكون من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات، تشمل سفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط، برأسمال مدفوع يصل إلى 200 مليون جنيه.