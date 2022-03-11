شركة التمساح تسلم القاطرة «عزيمة 1» إلى إدارة تحركات قناة السويس

سلمت شركة التمساح لبناء السفن -إحدي الشركات التابعة لهيئة قناة السويس -القاطرة “عزيمة 1” إلى إدارة التحركات بمحافظة السويس.

كما تم الانتهاء من تجارب السرعة والشد للقاطرة عزيمة 2، والتي حققت نتائج إيجابية وبمعدلات أعلى من القيم التعاقدية؛ حيث بلغت السرعة الفعلية 11.2 عقدة بينما التعاقدية بلغت 10 عقد، كما سجلت قوه الشد الفعلي 12.2 طن بينا التعاقدي 9 أطنان.

ويذكر أنه تم بناء القاطرتين، بورش الشركة بالإسماعيلية، لصالح هيئة قناة السويس بقوة شد تصل إلى 9 أطنان، بقيمة 30 مليون جنيه للواحدة، والتى يصل طولها لما يقرب من 18.6 متر، وعرض 6.80 متر، وعمق يبلغ 3.60 متر، بإشراف هيئة التصنيف الإنجليزية، على أن تضم القاطرة طاقمًا يضم أربعة أفراد فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن “التمساح” أنشئت فى الستينيات، ومقر الترسانة الرئيسية لها فى الإسماعيلية، إضافة إلى أسطول مكون من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات، تشمل سفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط، برأسمال مدفوع يصل إلى 200 مليون جنيه.

وتشمل أنشطة «التمساح» بناء السفن والوحدات البحرية والقاطرات البحرية واللنشات السريعة، ولنشات الخدمة والركاب والصنادل، والإنشاءات البحرية والإرشادات الملاحية، والمنصات البحرية للبترول وشمندورات التغذية لناقلات البترول وشمندورات الإضاءة والإرشاد.