شركة «التمساح» تبدأ تجميع قاطرات «عزيمة» لصالح هيئة قناة السويس

بدأت شركة التمساح لبناء السفن، -إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- مرحلة التجميع “Assembly”، للقاطرات الخمس من طراز “عزيمة” التي تعاقدت عليهم مع إدارة التموين بهيئة قناة السويس في نهاية عام 2021 .

وانفردت “المال”، في 27 ديسمبر الماضي، بخبرٍ عن إسناد هيئة قناة السويس بناء وتوريد خمس قاطرات جديدة لشركة التمساح لبناء السفن، بقيمة إجمالية 150 مليون جنيه تمهيدا لتسليمهم في عام 2023.

وتضمّن الإسناد بناء وتوريد 4 قاطرات، بقوة شد 9 أطنان على غرار القاطرة «عزيمة»، والخامسة بقوة شد 15 طنًّا، بالإضافة إلى قطع غيار تلك القاطرات، تماشيًا مع احتياجات إدارات هيئة قناة السويس ووفقًا لخطتها الاستثمارية.

وقالت الشركة في بيان سابق إن القاطرة “عزيمة” أثبتت قدرة وكفاءة عالية، لتصبح من الطرازات المعتمَدة التي من المقرر أن تقوم الشركة بتسويقها للموانئ المصرية وشركات البترول خلال الفترة المقبلة.

و تم بناء القاطرتين السابقتين، بورش الشركة بالإسماعيلية، لصالح هيئة قناة السويس ، وتم تسليمهما الي إدارة التحركات بقوة شد تصل إلى 9 أطنان، ويصل طولها لما يقرب من 18.6 متر، وعرض 6.80 متر، وعمق 3.60 متر، بإشراف هيئة التصنيف الإنجليزية، وتضم كل قاطرة طاقمًا من أربعة أفراد فقط.

وتشمل أنشطة «التمساح» بناء السفن والوحدات البحرية والقاطرات البحرية واللنشات السريعة، ولنشات الخدمة والركاب والصنادل، والإنشاءات البحرية والإرشادات الملاحية، والمنصات البحرية للبترول وشمندورات التغذية لناقلات البترول وشمندورات الإضاءة والإرشاد.

وتجدر الإشارة إلى أن “التمساح” أنشئت فى الستينيات، ومقر الترسانة الرئيسية لها فى الإسماعيلية، إضافة إلى أسطول مكون من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات، تشمل سفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط، برأسمال مدفوع يصل إلى 200 مليون جنيه.