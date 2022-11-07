شركة «التعمير والإسكان» تستهدف 7 مليارات جنيه مبيعات خلال 3 سنوات

كشف بنك التعمير والإسكان أنه يستهدف 7 مليارات جنيه مبيعات خلال 3 سنوات من خلال شركته التى تعد ذراعه الاستثمارية والعقارية.

قال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن حجم محفظته للتمويل العقارى، بلغ 9 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البنك رائد فى مجال رقمنة وميكنة العمليات المصرفية، وفى مجال المنتجات الرقيمة، مؤكدًا أنه مستمر فى هذا المجال، وعازم على أن يظل فى الصدارة.

وأشار إلى أن البنك لديه حاليًا 100 فرع منتشر حول أنحاء الجمهورية، مبينًا أن لديه خطة للتوسع والانتشار الجغرافى، لكنه أوضح أنه لا يستهدف فى المرحلة الحالية إطلاق الكثير من الفروع؛ إذ يسعى، حاليًا، إلى إنشاء 10 فروع .

وفيما يتعلق بالمشتقات المالية، فقد أوضح حسن غانم، أن البنك سينخرط فى تطبيق هذه الأداة بمجرد تلقيه خطاب من “المركزي” المصرى تقضى بالعمل بها.

وأفاد بأن البنك تمكن من ضخ قروض، خلال الشهرين الأخيرين، بقيمة 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى البنك لديه الاستعداد للكامل للدخول فى شراكات أو صناديق سواء فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو التكنولوجيا المالية.

وفيما يتعلق بإطلاق الشركة الجديدة، قال “غانم” إن تدشين هذه الشركة الجديدة (شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاري) تعد تعبيرًا عن نجاحات البنك، الذى يعمل فى السوق منذ أربعين عامًا، وقد حظى بثقة العملاء؛ نظرًا لما يقدمه من خدمات مهمة ذات قيمة عالية.

وأوضح أن هذه الشركة الوليدة تكمل منظومة البنك، الذى يشارك فى أكثر من 20 شركة مختلفة فى السوق، والتى تتنوع ما بين الاستثمار والتمويل العقارى، والقطاع التكنولوجى.

ولفت إلى أن هذه الشركات تكمل بعضها، وتقدم قيمة مضافة إلى منظومة بنك التعمير والإسكان، لافتا إلى أن إطلاقها يتناغم من التوجهات السائرة فى البلد، من المشروعات العقارية والتطوير العقارى وما إلى ذلك.

وأشار إلى أن بنك التعمير والإسكان ينطوى على ميزة حدية كبرى؛ فهو يعمل فى السوق المصرية على مدار أربعة عقود، ونال، على إثر جهوده الكبيرة فى هذا الصدد، ثقة العملاء، وحظى، أيضًا، بمصداقية كبرى فى السوق المصرى.

وأكد أن وجود بنك التعمير والإسكان على رأس هذه الشركة الوليدة يمنحها دفعة قوية، ويهيئ لها الفرصة لكل تولد كبيرة، مبينًا أن الشركة لديها مشروعات كبرى فى الكثير من المواقع الاستراتيجية فى شرق القاهرة وغربها.

وذكر أن الشركة تخطط الآن لإطلاق الكثير من المشروعات، كما أنها الآن بصدد تدشين بعض الشراكات الاستراتيجية الهامة، موضحًا أنها كيان منفصل، وبالتالى كل من أراد حجز أو الحصول على وحدة عقارية فيتوجب عليه الذهاب إلى أحد مراكز البيع التابعة للشركة، ولكن بنك التعمير والإسكان هو الظهير الداعم للشركة.

وأفاد أن بنك التعمير والإسكان يشارك الآن فى شركتين من شراكات الدولة، موضحًا أنه يعمل حاليًا على تدشين بعض الشراكات والاستثمارات مع جهات خليجية، إماراتية وسعودية وقطرية، لكن الأمر لا زال فى طور المباحثات والمناقشات، وقد تتضح الأمور قبل نهاية العام الجارى.

وأفاد بأن هناك بعض الشركات الأجنبية التى يفكر البنك فى عقدها قريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات سوف تسهم فى ضخ الكثير من الأموال والعملة الأجنبية فى القطاع المصرفى والقطاع العقارى ككل.

وقال حازم الشرقاوى، رئيس قطاع التطوير فى شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، إن شركته تعد الذراع الاستثمارية والعقارية لبنك التعمير والإسكان أنشئت فى عام 2006 وقد قامت بإنشاء 7 مشروعات فى شرق ووسط وغرب القاهرة ضمت هذه المشروعات 3 الآف وحدة سكنية بين فيلات وشقق سكنية وتم تسليمها بالكامل.

وأضاف أن الشريحة المستهدفة من قبل الشركة هى شريحة فوق المتوسطة و مرتفعة الدخل(الإسكان الفاخر).

وأشار إلى أن أبرز المشروعات التى امتلكهتا الشركة هو مشروع روا فى التجمع الخامس، والذى يقام على مساحة 170 فدانا، ويضم 600 وحدة سكنية إضافة إلى ناد رياضى ومناطق خدمية.

وتابع أن الشركة لا يتوقف دورها على البيع وإنما تقوم بتوفير خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة والتأمين من خلال الشركات الشقيقة.

وكشف أن الشركة لديها محفظة أراضى تصل إلى 260 ألف متر مسطح فى شرق وغرب القاهرة فى حى الشيخ زايد الأصلية حيث تمتلك الشركة أكثر من 30 فدانا فى هذه المنطقة شديدة الرقى.

وكشف إن حجم المبيعات المتوقعة للشركة فى شرق وغرب القاهرة خلال 3 سنوات ستتجاوز 7 مليارات جنيه.

وقال إن عدد الوحدات المستهدفة فى غرب القاهرة 750 وحدة سكنية و850 وحدة فى شرق القاهرة.

وأوضح أن شركة التعمير والإسكان للتسويق العقارى التى تم إطلاقها نهاية الأسبوع الماضى هى من ستقوم بتسويق هذه المشروعات، وسوف تشارك فى اختيار الموقع والمنتج الذى يناسب احتياجات العملاء، وفى التصميمات وتهيئة المنتج بما يتناسب مع ذوق العميل كما ستشارك أيضا فى عملية البيع، مشيرا إلى أنها تقوم بتمويل مشروعاتها من خلال مواردها الذاتية.