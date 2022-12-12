شركة التعمير والإسكان : بيع كامل وحدات «Terrace» بالشيخ زايد في أول يوم من الطرح

تمكنت شركة التعمير والإسكان للتسويق والاستثمار العقاري HDP أحدث عضو في مجموعة شركات بنك التعمير والإسكان من تحقيق نجاح استثنائي في أول يوم من فتح باب الحجز لمشروع «Terrace»؛ أحدث مشروعات شركة التعمير والإسكان للتطوير والاستثمار العقاري، حيث تم بيع كامل وحدات المشروع المستهدَف تسويقها وبيعها داخل مصر في أول يوم من طرح المشروع، ومن المخطط إطلاق عدد محدود من الوحدات المميزة ليتم طرحها للمصريين بالخارج.

مشروع Terrace

ويقع مشروع ”Terrace” على مساحة 31 فدانًا بموقع إستراتيجي على ربوة مرتفعة بمدينة الشيخ زايد، ومحاط بكل الخدمات التي تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع، وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 16% فقط ويضم خدمات متنوعة.

جدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان أعلن مسبقًا إطلاق شركة التعمير والإسكان للتسويق والاستثمار العقاري HDP، والتي يرأسها المهندس أمجد حسنين بصفته رئيس مجلس الإدارة، ومحمد علوي الرئيس التنفيذي للشركة،

وذلك في إطار خطة البنك الإستراتيجية لتطوير مجموعة شركاته، لتكون HDP إضافة جديدة متميزة وتصبح الذراع التسويقية والاستثمارية للبنك في المجال العقاري لتقديم خدمات التسويق والاستثمار العقاري باحترافية ومهنية،

وتستهدف HDP أن تكون واحدة من أكبر شركات التسويق العقاري في مصر والشرق الأوسط بما تمتلكه من كوادر بشرية ذات خبرة واسعة في مجال التسويق والاستثمار العقاري تؤهلها للمنافسة وبقوة في هذا المجال، مع التوسع في التنمية العمرانية التي تعد من أهم اتجاهات الدولة في الوقت الحالي.

وأعرب أمجد حسنين، رئيس مجلس الإدارة لشركة HDP، عن فخره بالإنجاز الكبير الذي حققته الشركة لتسويق أول مشروعاتها بالسوق العقارية المصرية،

وأكد أن تسويق مشروع Terrace هو حجر الأساس في إستراتيجية الشركة التوسعية، والتي تستهدف إطلاق وتسويق سلسة من مشروعات متميزة ومتكاملة الخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية لتسويقها داخل وخارج مصر،

ويرجع الفضل في هذا الانجاز الي ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان باعتباره الرائد في مجال التنمية العمرانية في مصر على مدار 40 عامًا وإلى كفاءة الإدارة التنفيذية وفريق العمل بالشركة.

وقال محمد علوي، المدير التنفيذي، إن ما حققته HDP من نجاح غير مسبوق خلال أيام قليلة يعدّ طفرة في مجال التسويق العقاري يقف وراءه فريق تسويقي متميز، استطاع تقديم أفضل خدمة للعملاء وتلبية كل احتياجاتهم وسط إقبال منقطع النظير، والذي شهده مقر الشركة منذ فتح باب الحجز للمشروع.