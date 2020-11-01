بورصة وشركات

شركة التجاري الدولي تقتنص صدارة السمسرة بالبورصة خلال أكتوبر الماضي

بحصة سوقية 9.7%
أسماء السيد 10:41 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20 10:41 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20

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تربعت شركة “التجاري الدولي” على عرش شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي، بحصة سوقية بلغت 9.7% وتداولات بقيمة 5.5 مليار جنيه.

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز إدارة البورصة المصرية، فقد جاءت “المجموعة المالية” وصيفًا بحصة سوقية 7.4% وتداولات بقيمة 4.2 مليار جنيه، تلتها “هيرمس للوساطة” في المتربة الثالثة بحصة سوقية 6.4% وتداولات بقيمة 3.6 مليار جنيه .

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يُذكر أن البورصة المصرية كانت قد أنهت تعاملاتها الشهرية في أكتوبر على تراجعات جماعية للمؤشرات، وخسائر لرأس المال السوقي، بضغوط مبيعات أجنبية.

وفقد مؤشر السوق الرئيسي egx30 ما نسبته 4.31% من قيمته ليغلق أكتوبر عند 10515 نقطة، كما تراجع مؤشر الأفراد السبعيني egx70 6.6% مغلقا عند 1870 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا egx100 بـ 5.27% لينهي الشهر بمستوى 2743 نقطة.

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وسجل صافي مبيعات الأجانب مليار جنيه، بنسبة 10.5% من التعاملات، فيما اتجه العرب للشراء بصافي 371.4 مليون جنيه، بنسبة 6.9% من التعاملات، بينما كان نصيب المستثمرين المحليين 82.6%، وذلك بالتعاملات على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات.

وتراجع رأس المال السوقي 2.15% بقيمة 13.3 مليار جنيه، ليغلق عند 605.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 618.7 مليار جنيه بداية الشهر، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية.

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بقلم أسماء السيد

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