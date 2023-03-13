شركة البريد للاستثمار تحقق 504 ملايين جنيه صافي أرباح عام 2022

أعلنت شركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثمارية للبريد المصرى – عن نتائج أعمالها عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2023؛ حيث حققت نموًا متواصلًا فى صافى الأرباح سجل نحو 504 ملايين جنيه، مرتفعًا بنحو 295 مليون جنيه عن عام 2021، وبمعدل نمو سنوي بلغ 71%، وبالتالى ارتفاع هامش صافي الربح من 34% خلال عام 2021، إلى 58% خلال العام المالى المنتهى فى 2022، وهو أعلى معدل سجلته الشركة منذ تأسيسها.



إعادة الهيكلة

وقال محمد طارق رئيس مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار، إن الإدارة التنفيذية، عملت منذ توليها المسئولية، على تنفيذ خطة هيئة البريد في تحويل شركة البريد للاستثمار إلى كيان استثماري.



وأشار إلى تبنى الإدارة خطة لإعادة هيكلة الشركة، والعمل على تحسين جودة الأصول بصفة خاصة، والمركز المالي للشركة بصفة عامة، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التحكم في المصاريف والنفقات؛ بهدف تحسين هوامش ربحية الشركة ورفع معدل الكفاءة التشغيلية.



وأكد «طارق» أن هذه السياسات أتت بثمارها؛ حيث انعكست بصورة واضحة على الأداء المالي للشركة خلال عام 2022، فقد شهدت إيرادات الشركة المسجلة خلال عام 2022، انخفاض طفيف بمقدار 0.5%، مقارنة بعام 2021، بينما شهد هامش مجمل الربح ارتفاع من 47% خلال عام 2021 إلى 71% في عام 2022.



هامش الربح التشغيلي

ولفت إلى أن هامش الربح التشغيلي قفز من 33% خلال عام 2021، إلى 58% خلال عام 2022، كما شهد معدل الكفاءة التشغيلية (نسبة تكاليف النشاط والمصاريف الإدارية والعمومية إلى الإيرادات) تحسن كبير، حيث انخفض من 59% في عام 2021، إلى 38% في عام 2022.



وصرح أحمد عبدالله؛ الرئيس التنفيذى لشركة البريد للاستثمار، أن الاستراتيجية التي تبنتها الإدارة التنفيذية، نجحت في خفض حجم الالتزامات قصيرة الأجل بنسبة 66% خلال عام 2022، وأدت هذه السياسة إلى تحسن معدلات السيولة الداخلية للشركة بشكل كبير.



وقال: “إن شركة البريد للاستثمار نجحت في زيادة حجم التوزيعات النقدية الموزعة على المساهم الرئيسي، المتمثل في هيئة البريد المصري، بنسبة 54% خلال عام 2022”.



أهداف شركة البريد للاستثمار

وأوضح أن الإدارة التنفيذية استهدفت الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إعادة هيكلة شركة البريد للاستثمار خلال عام 2022، والتي كانت تتمثل أهدافها فيما يلي:

استقطاب الكفاءات اللازمة من أجل استكمال بناء فريق العمل والهيكل الوظيفي المستهدف للشركة.

إعادة تعريف مهمة شركة البريد للاستثمار كالذراع الاستثماري لهيئة البريد المصري وتنظيم العلاقة بين الهيئة والشركة.

إعادة تقديم الشركة في السوق ككيان فعال في مجال الاستثمار المباشر وتطوير أهداف الشركة ووضع خطط التوسع في نشاطاتها.

تطوير استراتيجية جديدة للشركة تعكس دورها المستهدف بالإضافة إلى وضع ضوابط الاستثمار وحدوده وآليات وخطوات اتخاذ القرار الاستثماري.

تطوير هيكل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه لتعزيز مستوى التنسيق مع هيئة البريد وزيادة مرونة وسرعة وكفاءة آليات اتخاذ القرارات بالشركة.

الانتهاء من تحديد متطلبات الحوكمة واستحداث النظم الرقابة الداخلية، حيث قامت شركة البريد للاستثمار بتوقيع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للحوكمة لتطوير نظم الرقابة الداخلية سواء لشركة البريد للاستثمار أو شركاتها التابعة.

إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات القائمة، والتخارج من بعض الاستثمارات التي لا تتماشى مع الاستراتيجية الجديدة لشركة الاستثمار ، فقد تم التخارج من أحد الاستثمارات القائمة بالولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم إعادة استثمار حصيلة التخارج في مشروعات خاصة بتطوير البنية التحتية لهيئة البريد المصري ورقمنة الخدمات الخاصة بالهيئة.

وأكد عبد الله أن شركة البربد للاستثمار تستهدف الاستمرار في تنفيذ المشروعات، التي من شأنها أن تساهم في تطوير البنية التحتية لهيئة البريد المصري، تحقيق خطة الهيئة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، توفير منتجات استثمارية وادخارية لعملاء البريد من أجل تحسين معدلات رضاء عملاء البريد.

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من سابقة الأعمال القوية وسجل النجاحات لشركة البريد للاستثمار وشركاتها التابعة في تطوير المؤسسات البريدية، من أجل فتح أسواق جديدة محلية وخارجية متمثلة في دول أفريقيا والشرق الأوسط؛ فقد قامت شركة البريد للاستثمار، من خلال إحدى شركاتها التابعة “شركة ويفز لحلول التكنولوجيا”، بتطوير البنية التحتية التكنولوجيا الخاصة بمؤسسة البريد والاتصالات الكونغولية.