نقل وملاحة

شركة الإنقاذ الهولندية «SMIT» تشيد بإجراءات «قناة السويس» لتعويم السفينة الجانحة

ذلك خلال اجتماع فريق عمل الشركة الهولندية
مصطفى الجُدي 8:27 م, الخميس, 25 مارس 21 8:27 م, الخميس, 25 مارس 21

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أشادت شركة «SMIT» الهولندية واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري، بالإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة.

جاء ذلك خلال اجتماع فريق عمل الشركة الهولندية، اليوم الخميس، مع لجنة إدارة الأزمات بالهيئة لمناقشة سبل تعويم السفينة، وطرح السيناريوهات المقترحة بما في ذلك إمكانية القيام بأعمال التكريك بمحيط السفينة من خلال كراكات الهيئة.

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يأتي ذلك تتويجا للتواصل والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس والخط الملاحي EVER GREEN المالك للسفينة في إطار جهود حل الأزمة وتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة مرة أخرى بالقناة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الهولندية بتقديم الاستشارات الفنية للهيئة الخاصة بإجراءات تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، على أن يتم التعامل من خلال الوحدات البحرية الخاصة بالهيئة.

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جدير بالإشارة، أنه يجرى العمل حالياً على القيام بأعمال التكريك بمحيط السفينة بواسطة كراكتين من كراكات الهيئة وهما الكراكة مشهور والكراكة العاشر من رمضان، فضلا عن جهود تسهيل عملية التعويم بإزالة الرمال المحتجزة عند مقدمة سفينة من خلال أربعة حفارات أرضية.

كما شملت جهود التعويم، القيام بأعمال الشد والدفع للسفينة بواسطة ٩ قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرتين بركة 1 وعزت عادل بقوة شد 160 طنا لكل منهما.

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بقلم مصطفى الجُدي

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