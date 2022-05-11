شركة «الإنتاج الحربى للمشروعات» تنفذ طرقاً وكبارى ومحطات سكك حديدية بقيمة 3.1 مليار جنيه

نفذت شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، أعمال إنشاء طرق وكبارى وأنفاق ومحطات سكك حديدية ومزلقانات ومطارات بقيمة 3.117 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.

قال المهندس ماجد السيرتى، رئيس شركة الإنتاج الحربى للمشروعات، إن مشاريع الطرق والكبارى تمثلت فى تنفيذ 2 قطاع من الطريق الدائرى الإقليمى لمسافة 11.7 كم بقيمة إجمالية 1.2 مليار جنيه، وطرق أخرى ببعض المحافظات، وإنشاء كوبرى مشاة أمام مجمع مدارس د. محمد على محجوب بحلوان البلد.

وأضاف السيرتى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركة الإنتاج الحربى للمشروعات نفذت أعمال رصف طرق بجميع محافظات مصر وأعمال تخطيط طرق داخلية وتوريد العلامات المرورية بقيمة إجمالية سجلت 80 مليون جنيه.

وأعلن رئيس الشركة عن انتهاء «الإنتاج الحربى للمشروعات» من إنشاء 86 محطة سكة حديد، و162 مزلقانا بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون جنيه.

السيرتى: إنشاء 16 صوبة زراعية لصالح «الوطنية للزراعات المحمية» بقاعدة «محمد نجيب»

وأوضح أن الشركة ساهمت فى تنفيذ مشروع الزراعات المحمية والصوب الزراعية بحجم أعمال بلغ 21.5 مليون جنيه، بإجمالى 16 صوبة زراعية لصالح الشركة الوطنية للزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وتأسست شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة عام 2015، وهى شركة مصرية تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى طبقاً لأحكام القوانين النافذة، وهى متخصصة فى كل مجالات المقاولات ولها شخصيتها الاعتبارية بأنها شركة مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً.