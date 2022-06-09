شركة الإنتاج الحربى للمشروعات تنفذ منشآت طبية بقيمة 7.5 مليار جنيه

◗❙«السيرتى»: توريد آلات جراحية وأجهزة بـ417 مليوناً

انتهت شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة من تنفيذ عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، ومعاهد التمريض بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية، بقيمة إجمالية سجلت نحو 7.5 مليار جنيه.

أعلن المهندس ماجد السيرتى، رئيس شركة الإنتاج الحربى للمشروعات، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، عن توريد آلات جراحية وأجهزة طبية بالمستشفيات بقيمة 417 مليون جنيه.

ماجد السيرتى، رئيس شركة الإنتاج الحربى للمشروعات

وأضاف «السيرتى»، أن أبرز مشروعات الشركة فى مجال تنفيذ المنشآت الطبية تمثلت فى إنشاء مستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا بطاقة 500 سرير، وتطوير مبنى الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وتطوير مستشفى الكرنك الدولى بالأقصر.

وأشار إلى أن شركة الإنتاج الحربى للمشروعات نفذت أيضًا مستشفى الأورام والحروق بجامعة بنى سويف، ومستشفى معهد ناصر، وشاركت فى تطوير مستشفى الزيتون التخصصى، ورفع كفاءة مستشفى الأقصر العام.

وأوضح أن الشركة نفذت عددًا من المراكز الطبية للتأهيل لعلاج الإدمان ببعض المحافظات، كما أنشأت مركز 30 يونيو لأمراض الكلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، وشاركت فى تطوير مستشفى أورام كفر الشيخ.

وتأسست شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة عام 2015، وهى شركة مصرية تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى طبقًا لأحكام القوانين النافذة، ومتخصصة فى كل مجالات المقاولات، ولها شخصيتها الاعتبارية بأنها شركة مستقلة ماليًا وإداريًا وفنيًا.