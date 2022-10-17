«شركة الإسماعيلية مصر للدواجن»: عودة المربيين للتربية مرة أخرى

أكد الدكتور محمد الشافعي العضو المنتدب لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن، أن قرار الحكومة بالإفراج عن حوالي 66 ألف طن من الذرة الصويا والصفراء يساعد في انخفاض أسعار الأعلاف بالسوق الفترة المقبلة.

«الشافعي»: إنتاج الكتاكيت لديها وقتًا طويلًا لعودتها إلى الوضع الطبيعي كما كانت عليه سابقا

وتوقع الشافعي انخفاض أسعار الخامات بعد الإفراج عن بعض الكميات من الذرة الصفراء والصويا المحتجزة في الموانئ، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأعلاف بالأسواق.

وأضاف الشافعي لـ«المال»، أن الفترة المقبلة تشهد انضباطا في أسعار البيض والدواجن بسبب عودة المربيين للتربية مرة أخرى بعد الإفراجات التي أعلن عنها رئيس الحكومة ووزير الزراعة خلال اجتماعهم مع ممثلي اتحاد الدواجن.

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال 35 يومًا بداية زيادة المعروض من الدواجن، مضيفا أن دورة إنتاج الكتاكيت تسهلك عام ونصف ولديها وقتًا طويلًا لعودتها إلى الوضع الطبيعي كما كانت عليه سابقا.

ولفت إلى أن انخفاض سعر البيض غير متوقع الفترة الحالية، لافتا إلى أن الإنفراجه التي حدث في الخامات العلفية تساهم في راحة المواطن وانخفاض الأسعار تدريجيا.

جدير بالذكر، أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، قد أعلن مساء أمس الأحد، أنه تم الإفراج عن كمية من بذرة الذرة الصويا المخزنة بالموانئ المصرية، وذلك بعد اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس الاتحاد ووزير الزراعة.

وقال الاتحاد في بيان له، إنه تمت الموافقة على تكرار هذه الافراجات أسبوعيا للحفاظ على استقرار السوق المصرية، والعملية الإنتاجية، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء بصورة نهائية.

وأضاف البيان، أنه تم بالفعل اليوم الإفراج عن مستندات بقيمة 44 مليون دولار من بذور فول الصويا بما يعادل أكثر من 60 ألف طن.

وأشار إلى سيتم الإفراجات بصورة أسبوعية لمساندة الذرة الصويا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد اهتمامه الكبير بصناعة الدواجن والحفاظ عليها نظرا لما حققته من اكتفاء ذاتي.