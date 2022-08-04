شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تستهدف شراء أوناش جديدة

تستهدف شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، ضم 2 ونش ساحة حمولة 40 طن هدين لمحطتي الإسكندرية والدخيلة.

وأخطرت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات الشركات العاملة في نشاط توريد المعدات ليتم توريدها خلال العام المالي الجاري، وذلك بتأمين ابتدائي قدره 2 مليون جنيه.

وبلغت الاستثمارات المنفَّذة، خلال العام المالي بالشركة قرابة 169 مليون جنيه، والتي تركزت في استكمال عدد من المشروعات؛ منها أعمال تعميق وتدعيم المرحلة الثانية من الرصيف 96 بميناء الدخيلة بطول 350 مترًا “مرحلة ثانية”، وإحلال وتجديد مسارات الأوناش العملاقة رصيف 23، وتوريد 2 محول، وتوريد 3 ونش تحميل حاويات فارغة، وتوريد عدد 8 جرار خدمة شاقة بالمقطورة 45 قدمًا، وونش رصيف سوبر بنامكس، وإنشاء غرف إعاشة وورش المركبات وتطوير جراج المركبات وإصلاح الأرضية والبوابات ومنظومة إنذار.

وخلال أبريل الماضي أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة إمارتية مقابل 186 مليون دولار.

وأظهر إفصاح عن الإسكندرية لتداول الحاويات منشور على شاشة التداول بيع الهيئة العامة للميناء 467.7 مليون سهم من حصتها البالغة (39.6%) إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي” ADQ ”.

وفي نفس السياق طرحت شركة بورسعيد لتداول الحاويات مناقصة بين الشركات المختلفة في نشاط تكنولوجيا المعلومات توريد 70 جهاز حاسب آلي، إضافة إلى 45 جهاز كمبيوتر على أوناش رصيف أو ساحة، وكذلك 100 جهاز كمبيوتر محمول، علاوة على 165 رخصة برنامج ادارة اجهزة الأوناش.

كما طرحت الشركة 8 بوابات إلكترونية، إضافة إلى توريد 8 موازين إلكترونية، وذلك بتأمين ابتدائي قدره 175 ألف جنيه.

وكانت قد انتهت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع من بيع البارج العائم أسوان المملوك للشركة، بعد طرحه فى مزايدة علنية بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه فى إطار خطة الشركة لإعادة استغلال أصولها.

وقال اللواء محمد عبد القادر جاب الله المدير التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إنه سيتم تشغيل 3 عائمات بحرية لاستقبال وتفريغ حمولات سفن الحبوب المتعاقدة مع الشركة بطاقة إجمالية 30 ألف طن للعائلة الواحدة، خاصة أن الشركة تمتلك مشروعين للشفط الآلى للحبوب من السفن بحمولة تصل إلى 70 ألف طن.

وأضاف أنه يجرى التفاوض مع هيئة قناة السويس لاستئجار 2 بارج فى نقل الحاويات (الصادر والوارد والترانزيت) من ميناء غرب بورسعيد إلى ميناء السخنة، ومن السخنة إلى شرق وغرب بورسعيد.